美國防長與日揆安倍晉三會面　批中國威脅國際規則

美國新任國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月7日訪問日本，分別與首相安倍晉三及防衛大臣會面。他們在會談上提到中國和朝鮮等問題，其中埃斯珀批評中國的行為正威脅國際規則。

美國防長埃斯珀訪問日本，與首相安倍晉三舉行會談，雙方就朝鮮試射導彈、中國等議題交換意見 （Reuters）

日本共同社報道，埃斯珀向安倍表示，中國的軍事行動和經過謀劃的掠奪性經濟行為正威脅美日希望維護的國際規則，為印太地區帶來不穩定情況。另外他亦提到朝鮮問題，強調華府仍然要求朝鮮實現完全棄核，並感謝日本對平壤方面執行聯合國制裁。

安倍認為，日美安全同盟是前所未有地堅固，稱為印太地區的自由和開放非常重要。內閣官房長官菅義偉表示，與埃斯珀就朝鮮、沖繩駐日美軍等議題交換意見，日美雙方亦同意早日解決朝鮮綁架日本人問題。

美國防長埃斯珀訪問日本防衛省，並檢閲儀仗隊 （Reuters）

埃斯珀其後訪問防衛省，期間提到朝鮮多次試射導彈一事，日美官員同意在兩國安全保障環境日漸受到威脅下，在防衛層面應繼續緊密合作。埃斯珀亦再次提到中國問題，指中國無視國際法、航行自由及其他國家主權，並為了自身利益而威脅鄰近國家，所以呼籲日本需要合作應對局勢。

另外在日美防衛官員的會談中，埃斯珀談到美國計劃籌組聯合艦隊到中東霍爾木茲海峽護航一事，認為日本應該考慮加入。