印度前外長斯瓦拉傑病逝　終年67歲

印度前外長斯瓦拉傑（Sushma Swaraj）8月6日因心臟病離世，終年67歲。總理莫迪（Narendra Modi）形容對方是當地政治光輝的一頁。

斯瓦拉傑狂2014年出任印度外長，直到2019年5月以健康為由而沒有連任內閣成員 （AFP）

斯瓦拉傑生前是執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）的其中一位高層，並在2014年起出任外長一職，是莫迪首任內閣之中，職位最高的女性。不過她在2019年5月以健康為由，沒有參與大選。

莫迪在Twitter留言悼念，指斯瓦拉傑的離去為當地政治最光輝的一頁劃上句號，印度為這位畢生為公務及爭取貧苦民眾改善生活的領袖而感到悲痛。他大讚對方是數以千萬民眾的啟發對象。

斯瓦拉傑曾經擔任最高法院律師，而且經常活躍於網上社交平台，不時在Twitter解答民眾的提問。另外她亦是著名愛國人士，2017年出任外長期間，曾經就亞馬遜在加拿大出售一款印度國旗地氈而感到不滿，更揚言取消所有亞馬遜外籍高層的簽證。

總統考文德（Ram Nath Kovind）認為，當地失去了一位體現尊嚴、勇氣和正直的備受愛戴領袖。而在野黨亦對她的離世感到惋惜。