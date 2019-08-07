印巴克什米爾局勢升温　阿富汗塔利班和平談判恐受阻

印度與巴基斯坦一直就克什米爾地區有主權爭議。印度政府8月5日宣布，廢除給予克什米爾特殊自治地位的憲法第370條，以全面控制這個地方，法令即時生效。巴基斯坦為此強烈譴責印度。分析相信，印巴在克什米爾的局勢惡化，甚至會影響美方與阿富汗塔利班的和談，打亂美國在亞太部署。

克什米爾：印度廢除克什米爾特殊自治地位後，調派數以萬計軍隊前往當地。（AFP）

美國處境甚為尷尬

印度廢除克什米爾特殊自治地位後，調派數以萬計軍隊前往當地，當地的通訊和上網服務中斷。巴基斯坦表示「作為這個國際爭端的其中一方，巴基斯坦會採取所有可能的選項去對抗非法的手段。」

印度的舉動，讓美國處境甚為尷尬，華府正面臨「手心手背都是肉」的兩難：一方面要靠攏印度總理莫迪（Narendra Modi），以確保美國的印太（Indo-Pacific）戰略；另一方面卻要依賴巴基斯坦協助，以促使塔利班達成和談，為阿富汗長達18年的戰爭劃上句號。

克什米爾：一名婦女2019年8月6日在克什米爾首府斯利那加（Srinagar）宵禁期間，途經一條廢棄街道。（AFP）

巴基斯坦是阿富汗和平關鍵

華府致力把戰略重心從南亞地區抽出，並從阿富汗撤軍，尋求與阿富汗塔利班（Taliban）達成和談。巴基斯坦被指資助恐怖組織，伊斯蘭堡政府的取態，被視為能否和平解決阿富汗問題的關鍵。

美方期望巴基斯坦的壓力能促使塔利班達成永久停火，特朗普7月22日在會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）時表示，期望對方作為中間人協助達成政治解決方案；伊姆蘭汗則尋求華府恢復對巴基斯坦的援助，以及協助調停克什米爾衝突。特朗普當時亦表示，自己願意協調印度和巴基斯坦。

克什米爾：隨住印巴關係緊張，可能會影響阿富汗和談。（AFP）

克什米爾影響阿富汗和談

美國對阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）8月5日在Twitter留言，指與塔利班的第八輪和平談判順利。不過，隨住印巴關係緊張，巴基斯坦明確將克什米爾局勢惡化與阿富汗聯繫，表示伊斯蘭堡會將注意力集中在與印度的東部邊界，而不是與阿富汗的西北邊界。

這意味若克什米爾問題未解，可能會影響阿富汗和談，美國若不支持巴基斯坦在克什米爾的利益，會談可能受到破壞。

印度對克什米爾70年來最影響深遠的政治舉措，將同樣影響亞太局勢，美國這個「和事佬」要如何拿捏，將考驗特朗普政府。