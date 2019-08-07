中國被曝幕後警告印度勿封殺華為 美議員發聲批北京

美國施壓盟友不要採用華為的5G設備，印度方面猶豫不決，中國方面發出警告。美議員批評中國脅迫印度。

據路透社8月7日報道，印度電信部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）表示，未來數月，印度按計劃將進行新一代5G網絡的試驗，但尚未決定是否華為參加。

美國此前曾要求盟國不要使用華為設備，以防受到間諜威脅。路透社引述兩名匿名知情人士稱，印度駐華大使7月9日曾受到中國外交部召見，據稱，中國官員表示，如果印度因華盛頓的壓力而封殺華為，北京將對印度採取反制措施。

中國外交部回覆了路透社的採訪請求。外交部發言人華春瑩在一份聲明中稱，華為在印度運作已有很長時間，也對印度社會、經濟發展作出貢獻，大家都很清楚這一點。她說，在中國企業參與印度5G建設方面，希望印度做出獨立、客觀的決定，為中國企業的投資和運作提供公平、公正、非歧視的商業環境，實現互利。

對此，美國一位有影響力的國會議員班克斯（Jim Banks）在社交網絡推特（Twitter）上說：「中國正在脅迫印度使用它的5G基礎設施，他們沒有底線！中共正在強迫其他國家暴露於監控和監視之下。」

是否允許華為參與5G建設？印度對這一問題的態度一直模糊不清。《印度時報》7月2日報道稱，該國負責5G建設的高級別委員會在6月13日的一次會議上就此展開爭論，各部門表達了不同意見。

「印度應立即與除中國之外的所有國家供應商共同開展5G試驗工作，」上述委員會首席科學顧問拉賈萬（K Vijay Raghavan）在會上明確表示，他反對華為參與印度5G建設。

拉賈萬的觀點並未得到與會其他部門的響應。印度外交部認為，所有供應商在提供「保護措施」的情況下都應被允許參與；情報部稱，阻止任何供應商都將是一個政治信號；電信部主張，由總理府做出最後決定。

針對印度5G建設的問題，中國全國政協委員、中國駐歐盟使團前團長楊燕怡1日在訪問印度時表示，選擇華為有利於幫助印度實現數字經濟的夢想，相信印度將獨立地作出「符合印度最佳利益」的決定。

日本《日經亞洲評論》曾發表題為《為何印度不應禁華為》的文章，呼籲新德里應該拒絕美國要求，不應與之合作。

文章列舉了以下幾個原因：首先，與美國合作將會違背世界貿易組織有關國民待遇的規定，而印度強烈支持這一原則。其次是經濟原因，債務纏身的印度各電信巨頭無法承擔將最便宜的供應商排除在外的成本，它們都計劃向對資費敏感的印度消費者提供廉價的5G移動通信服務。

再次，將華為拒之門外有可能會延緩印度5G的建設速度，其他兩家供應商——芬蘭的諾基亞公司和瑞典的愛立信在規模和速度上都無法與華為相提並論。此外，華為位於印度班加羅爾的研發機構時期最大的海外研發機構，華為可為印度提供大量就業。

文章最後提到，特朗普並非一個可靠、可預測的合作伙伴。他終結了印度將產品出口至美國的通常貿易優先選項，在危難時刻重創了印度出口商。隨着美國轉向保護主義，歐盟艱難地應對經濟增長放緩以及英國「脱歐」帶來的爛攤子，印度無法承擔向世界第二大經濟體（中國）關閉經濟大門的代價，尤其是當自身經濟增長也開始放緩的時候。