日本批准向韓國出口半導體材料　態度突然緩和背後或有新手段

日本突然宣布批准部分半導體材料向韓國出口，但韓國方面稱不應放鬆警惕。

文在寅警告日本不要繼續走絕路。（AP）

《日經亞洲評論》8月8日報道，在7月限制向韓國出口部分半導體制造材料後，日本政府首次批准相關材料出口韓國。

日本內閣官房長官菅義偉於8月8日表示，日本經濟產業省在審查後判定，這些貨物不存在被用於軍事裝備的風險。 路透社8月7日報道稱，韓國總理李洛淵也證實了這一消息，稱日方8月7日批准的貨物為抗蝕劑。

《日經亞洲評論》稱，這證明日本政府方面的出口限制並不是完全的「禁令」，但考慮到額外的審批手續，出口限制對韓國半導體製造業的影響仍然不明。

韓國《東亞日報》8月8日報道認為，日本政府出乎預料地做出沒有擴大對韓國出口限制的決定，接着又決定允許部分出口已經進行限制的半導體核心材料。日本突然採取柔和姿態背後或許隱藏着其他考量。

報道指出，日本政府不希望給國家社會留下意圖引發日韓全面戰的不良印象，因此或許會以韓國指定各種應對措施為由加大對韓國挑釁的力度。因此，韓國政府不應因此放鬆警惕。

韓國《亞洲經濟》8月8日報道認為，2019年6月日本限制了3種對韓國來說十分重要的核心材料出口，擊中三星電子等韓國半導體企業的要害，但這些韓國企業通過材料的國產化及進口渠道多元化迅速應對。

從日本政府的立場來看，與其繼續對韓國拋出制裁措施，不如關注韓國企業如何應對。若韓國政府做出不友好判斷，那麼日本政府便有理由採取相應的追加限制（個別許可商品）出口措施。

韓國news1網站8月8日報道指出，日本有可能正在尋找對於韓國來說更大的痛處，讓韓國措手不及的同時也無力反擊，這是最可怕之處。因此韓國不應放鬆警惕，防止陷入全面戰爭的困境。