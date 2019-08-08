特朗普不在意美股暴跌 堅稱中國迫切想要達成協議

中美貿易戰仍在升級，中國的反擊導致美國股市暴跌，特朗普則稱，這是意料之內的事，並強調中國迫切想達成協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月7日在白宮記者會上說，美國經濟現在十分好，中國現在的狀況不好。

特朗普還說，中國承認自己是匯率操縱國。數千公司正在離開中國。

當被問到美國股市因為貿易戰暴跌時，特朗普迴應說，他早就料到了股市的反應，他還預計股市可能會進一步下跌。但是最終，股市會比以前要更高，因為中國就像是拖累美國的一根錨。中國正在用不公平的貿易協議殺死美國。允許中國這麼做的人真是可恥。

特朗普還指出，長年以來，中國從美國拿走了數千億美元，偷竊美國的知識產權，針對美國農民，這一切都將結束。

特朗普還說，美國現在處在上風，很多資金流入美國。美國擁有強大的公司。因為關税，很多公司正在離開中國。

特朗普還強調，不管達不達成協議，美國都處在非常有利的地位。「我要告訴你們，中國迫切想要達成協議。」

據悉，在中美上海談判結束之後，特朗普宣布將於9月1日開始對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税，這使得中國十分不滿。中國方面則是停止購買美國農產品，還讓人民幣兑美元匯率破7。

這導致美股於8月5日集體暴跌。道瓊斯指數暴跌767.27點，至25717.74點，跌幅2.9%，盤中一度跌至961.63點。標準普爾500指數下跌近3%，至2844.74點。納斯達克綜合指數下跌3.5%，收於7726.04點。三大指數均創下2019年年內最大單日跌幅。

對於中國的連環回擊，英國《衛報》則稱，外界擔心中國或已放棄了談判。中國5日的舉動表明，在特朗普威脅加徵新關税的背景下，北京不認為還能達成協議。

報道稱，資本經濟公司的經濟學家彼裏特查德（Julian Evans-Pritchard）表示，中國現在不再守護人民幣兑美元匯率為7的這個底線表明，他們放棄了同美國達成協議的希望。

《華爾街日報》也報道稱，中國領導人似乎已得出結論，他們不會與特朗普達成一項可以接受的貿易協議。他們所能做的就是努力熬過接下來的18個月，同時給美國造成最大的政治傷害，希望美國經濟的走軟能夠帶來一位新總統。