中越南海對峙突然結束 中國勘測船率先撤離

一直存在爭議的越南專屬經濟區內中越警備艦對峙時間在一個多月後突然結束，相關地區緊張局勢得以緩解。

2014年中越南海對峙期間，中國海警船發射水泡驅趕越南船隻。（新華社）

越南外交部發言人黎氏秋恒在8月8日例行記者會上宣布，中國「海洋地質8號」勘探船及護衛該船的中國警備艦於8月7日下午結束了活動，但越南當局會繼續對該水域的中國船隻活動進行監控。

韓聯社8月9日報道也稱，中國「海洋地質8號」已經從越南專屬經濟區駛離，中越在南海海域長達一個月的緊張對峙突然結束。

7月3日，隨着中國「海洋地質8號」勘探船及3艘中方海巡船進入南海有爭議的越南經濟專屬區，越方立即派出8艘船隻密切跟隨。中國海巡船海警37111號對越南船隻做出「具有威脅性質」的航行舉動，雙方在離岸油田發生對峙。

越方在當時表示，未經越南許可，其他國家在越南領海所做的一切行為不僅無效，還侵犯越南主權、違反國際法，要求當事國克制使局勢更加複雜的行為。黎氏秋恒還強調，中國勘探船及海巡船都瞄準越南船隻，局勢一度十分緊張。

中國外交部發言人耿爽也隨後稱，希望越南方面切實尊重中國的主權對有關海域的主權權利和管轄權，不要採取可能導致局勢複雜化的行動。