印度總理：收回克什米爾自治權是歷史決定

印度總理莫迪（Narendra Modi）8月8日就克什米爾問題發表電視講話，指收回當地的自治權有助打擊貪污和恐怖主義，形容區內民眾生活可以從此改善。

莫迪表示，憲法第370條賦予克什米爾自治權以來，當地就成為分離主義、恐怖主義、家族政治和貪污之地，因此作為國家，政府作出一個歷史決定。他稱查謨-克什米爾（Jammu and Kashmir）及拉達克（Ladakh）地區民眾的權利受到剝削，為當地發展造成阻礙，但這些情況已成過去。

他又提到，政府的決定會為當地帶來穩定，民眾最終會擊敗分離主義，迎接新希望。

印度政府宣布收回克什米爾自治權後，大批巴基斯坦民眾舉行示威，期間焚燒印度國旗和總理莫迪畫像，以表達不滿。（法新社）

印度取消克什米爾自治權後，除了派遣軍人駐守，當地的互聯網及通訊服務中斷，一間非政府組織「軟件自由法律中心」（Software Freedom Law Center）的資料顯示，由2019年1月至今在克什米爾地區就錄得59宗間接或入全通訊中斷情況，接近2018年的總數。

另一間非政府組織「互聯網自由基金會」（Internet Freedom Foundation）則認為，使用互聯網是人權，封鎖通訊不但對經濟、社會和個人受到影響，更令他們無法向外界求助，從而造成恐慌。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，稱對克什米爾問題感到非常關注，呼籲印度和巴基斯坦克制，並對於當地封鎖通訊感到憂慮，他要求各方盡要避免區內情況惡化。

（綜合報道）