東京奧運設施發生意外　一工人懷疑中暑身亡

日本東京在2020年再次舉行奧運，當地工人正忙於場地的建設及裝修工程，但一名工人在8月8日於東京國際展示場戶外工作期間突然暈倒，送院後證實不治，警方初步懷疑該名工人可能因中暑喪生。

日本放送協會（NHK）9日報道，事發於當地時間8月下午大約2時，一名50歲工人在東京國際展示場東翼附近的戶外地方鋪設電纜，期間被發現昏迷，其他工人於是報警求助，惟最終證實返魂乏術。

東京國際展示場位於江東區，在奧運期間會成為國際傳媒中心。

東京氣温自7月24日起經常徘徊於攝氏31度以上，踏入8月以來的平均最高温度為34.8度，而在8日的最高氣温更達35.5度。NHK報道指，全國在7月29至8月4日期間，最少有57人死於中暑，超過1.8萬人送院。而在東京，自8月1日起就有45人死亡，當中不少是獨居長者。

日本自7月底開始受到炎熱天氣影響，東京8月8日的最高氣温達攝氏35度以上。因此2020年奧運的其中一個課題是減少炎熱對所有參加人士的影響。（Reuters）

1964年的東京奧運曾因為避免炎熱天氣而改於10月舉行，但受到國際播放安排及歐洲足球和美式足球賽季等因素影響，奧運會已難以延期，因此2004的雅典及2008年的北京奧運都如期在夏天舉行。

至於2020年的東京奧運，奧委會除了決定將男、女子馬拉鬆提早至6時舉行外，亦會增加避暑設施。

（綜合報道）