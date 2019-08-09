澳議員將中國比作納粹德國 澳總理表態拒絕直接批評

澳洲一位有影響力的議員海斯蒂刊文抨擊中國，這引發了中國的不滿，但是澳洲總理莫里森並未公開批評海斯蒂的言論。

海斯蒂（Andrew Hastie）8月8日在《悉尼先鋒晨報》刊發了署名文章，將中國在全球範圍內的崛起比作納粹德國。

他在文章中警告說，中國的崛起可能令澳洲的主權和自由處於危險之中。海斯蒂聲稱，西方認為經濟自由化會讓中國民主化的看法是「我們的馬奇諾防線」，就像法國人相信他們的鋼筋和混凝土堡壘能在1940年保衛他們免受德國進攻一樣，但他們的想法遭遇了災難性的失敗。現在，澳洲對中國就像當時的法國一樣。

SBS、「天空新聞」等多家澳媒都以「把中國與納粹德國相提並論」報道海斯蒂的言論。8日在報道此事時，英國《衛報》用「臭名昭著的對華鷹派」形容海斯蒂。這被澳媒形容為總理莫里森（Scott Morrison）任內，澳政界對中國的最強烈指責。不少澳官員都批評海斯蒂的做法不符合澳洲利益。

8日，澳總理莫里森強調該國將繼續從與中國發展「合作性關係」中更多獲益，特別是從貿易角度，但他沒有責備海斯蒂的言論。

但是莫里森也說，海斯蒂「顯然不是一名內閣部長」，試圖淡化其影響，但他又表示海斯蒂作為後座議員，有權表達自己的看法。

莫里森沒有直接批評海斯蒂，遭到工黨外交事務發言人黃英賢批評。「對華關係對澳洲十分關鍵，既複雜又重要」，她說，莫里森必須確保政府採取「有紀律和前後一致的方式來管理澳洲與中國的關係」，而不是「迎合」他的後座議員。

8日在接受「天空新聞」採訪時，澳洲聯邦議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）批評海斯蒂這樣說「不負責任」，他的荒謬言辭不過是製造出「廉價的媒體頭條」，並不符合澳洲利益。

但也有人為海斯蒂幫腔。澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）就誇這名擔任過特種部隊隊長並主持議會情報與安全聯合委員會的議員是最傑出的議員之一。達頓拒絕評論海斯蒂的觀點，但稱他可以提出所擔心的問題。

對於海斯蒂的言論，8月8日，中國駐澳洲大使館對此表示堅決反對，批評「海斯蒂的厥詞暴露了其冷戰思維和意識形態偏見」。有違當今世界和平合作發展的潮流，有損中澳關係發展。

中國駐澳洲使館發言人強調，歷史已經證明並將繼續證明，中國的和平發展對世界是機遇，而不是威脅。我們敦促澳有關政客摘掉有色眼鏡，客觀理性看待中國的發展道路，多做有利於增進中澳兩國互信的事，而不是相反。