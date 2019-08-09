美國加拿大戰機攔截兩架俄羅斯轟炸機

北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）8月8日表示，美國和加拿大出動戰機，在阿拉斯加和加拿大防空識別區，攔截兩架俄羅斯轟炸機。

北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）發放攔截俄羅斯轟炸機的相片。（Twitter：NORADCommand）

北美防空司令部指，俄羅斯兩架具核能力的圖-95熊轟炸機（Tu-95 Bear）進入阿拉斯加和加拿大防空識別區，美國和加拿大分別出動兩架F-22隱形戰機和兩架CF-18戰鬥機升空攔截。聲明指，俄羅斯戰機一直留在國際領空，並無闖進美國或加拿大領空。

俄羅斯軍方表示，兩架轟炸機當日在國際水域上空執行長達10小時的任務，屬「海洋之盾」演習（Ocean Shield）的一部份。國防部指，俄軍轟炸機部份飛行路段由美國F-22和F-18戰鬥機押送。

北美防空司令部上週亦曾偵察到兩架俄羅斯海上偵察反潛戰機進入同一區域。對上一次在阿拉斯加海岸攔截俄羅斯戰機是在5月，當時兩架美國F-22戰機升空，攔截進入防空識別區的四架俄羅斯斯轟炸機和兩架蘇-35戰鬥機（Su-35）。