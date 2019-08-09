特朗普政府與蒙古互動頻頻　地理是主因？

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月8日訪問蒙古國，這是埃斯珀自7月正式擔任國防部長以來，對蒙古國的首次訪問。同時，這也是兩國從6月底至今，雙方高級別官員的第三次會面。為何這個全國人口僅有300萬的國家，會得到美國的重視？

雙方的頻繁互動

6月30日，當外界聚焦於美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩在板門店會晤時，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）並未陪同特朗普，而是按照原計劃，訪問蒙古首都烏蘭巴託（Ulaanbaatar）。

時隔一個月後，蒙古總統巴特圖勒嘎（Battulga Khaltmaa）於7月31日前往白宮與特朗普會晤。再加上此次埃斯珀訪問蒙古，兩國近期的互動十分頻繁。

蒙古總統巴特圖勒嘎（Battulga Khaltmaa）7月31日與特朗普會晤。（Reuters）

6月，白宮宣布，美國與蒙古達成共識，雙方形成「戰略夥伴」關係，而蒙古長期以來形容美國是「第三鄰國」（Third Neighbor）。儘管埃斯珀8日訪問蒙古不足24個小時，他表示，由此看到了與蒙古加強關係的不同方式。

外界認為，埃斯珀對蒙古的訪問，再一次顯示特朗普政府與蒙古強化戰略關係的願望。儘管蒙古屬於地廣人疏的國家，但是它的地理位置具有戰略意義。

蒙古的地理位置

蒙古作為處於中國與俄羅斯之間的內陸國家，其地理位置令它成為華盛頓的理想夥伴。此次訪問，蒙古向埃斯珀贈送一匹7歲的馬，埃斯珀將駿馬命名為「馬歇爾」（Marshall），令外界聯想起美國於二戰後實施的「馬歇爾計劃」。倘若蒙古與美國形成密不可分的盟友關係，當美國想要在軍事以及外交上，對中國與俄羅斯施加影響時，蒙古具有重要的戰略地位。

長期以來，蒙古是美國的重要安全夥伴，兩國在軍事上進行合作：美軍在蒙古參加冬天的軍事演練、蒙古則派遣軍隊前往阿富汗，支援美軍。《華盛頓郵報》指出，隨着中國發展「一帶一路」倡議後，美國與蒙古互相視對方為重要的合作夥伴，以應對中國在該區域的影響力。由於地理因素，蒙古約90%的貿易需要通過中國進行，白宮表示，蒙古希望能夠拓展該國的貿易方式和對象。