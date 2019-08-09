中美貿易戰漸漸失控　美媒揭北京不敢按下經濟核按鈕原因

中美貿易戰本週再度大幅升級，人民幣兑美元匯率破7，美國也將中國列為貨幣操縱國，美媒認為，中美貿易戰漸漸失控。隨着貿易戰升級，中國是否會使用手裏的經濟核武器呢？

美國有線電視新聞網（CNN）8月8日報道稱，中國手裏有一個非常強大的武器：它是美國政府最大的債主。

北京擁有1.1萬億美元的美債，理論上，它可以通過拋售一些製造股市恐慌。通過拋售美債，這會導致美元價格崩潰，導致利息上升，美國借貸成本暴漲。

CNN還稱，這是一個核選項。

文章也指出，但是中國有很多理由不去扣動扳機。首先，這或許不會帶來其想要的效果。第二，這也有可能對其自身的經濟帶來衝擊。

美國外交關係委員會的一名高級研究員賽斯特（Brad Setser）說：「這並不是可用的最有效的工具。」

美國歐亞集團中國事務負責人赫森（Michael Hirson）說，事實上，這樣的舉動有很大的風險，也不符合中國目前的戰略。「我認為北京現在在貿易戰中的首要目的是抵抗住來自特朗普的壓力。你可以認為「恢復力第一」。」

報道稱，從這個方面講，拋售美元只會適得其反。如果北京大量拋售美債，它手裏剩餘的美債的價值也將縮水。

報道還稱，另外一個原因是，拋售美債會破壞中國吸引外資的努力。赫森說：「在貿易戰期間，中國需要外資流入。如果中國將持有的美債作為武器，那將給全球投資者發出一個非常可怕的信號。」

報道指出，拋售美債能否真正打擊美國也令人質疑。賽斯特說：「當拋售美債對美國開始產生重大影響時，美聯儲很有可能會行動。」

英國廣播公司（BBC）6月份也報道稱，中國依然是美國以外最大的美債持有國。美方擔憂，如果中國加大力度出售美債，可能對美國利率施加上行壓力，使美元匯率一落千丈。專家分析，如果中國拋售美債，價格暴跌，手中剩餘的債券也將貶值，對自身殺傷力可能更大。

路透社將拋售美債形容為「核武選項」。原因在於，超過萬億美元的龐大資產，可能造成全球市場大地震，推動利率飆高。

報道稱，然而，對於中國而言，摁下這個「核武按鈕」並不是件容易的事。

最直接的壞處是投資損失。如果中國選擇拋售美國公債，會造成美債價格暴跌，中國手中剩餘的美債也會貶值。