朝鮮兩飛行物落入東部海域　韓國稱平壤很可能再試射

美國總統特朗普8月9日表示，8日收到朝鮮領袖金正恩的信件，並表示兩人可能再度會面，惟數小時後，朝鮮10日早上向朝鮮半島東部海域發射2枚不明飛行物。韓國聯合參謀本部10日發聲明表示，朝鮮此舉為展示軍力，在美韓軍演進行期間，朝鮮很可能試射更多飛行物。韓國青瓦台則說，平壤此舉為驗證新型武器的可靠性，以及展示其對美朝聯合軍演的不滿。

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩6月30日在板門店會面，當時有分析認為，這是美朝自2月「特金會」無果而終後，華府與平壤為朝重啟核談判邁步。（Reuters）

朝鮮8月10日早上5時32分及5時50分，在鹹鏡南道鹹興地區向朝鮮半島東部海域發射2枚不明飛行物，最高速度為6.1馬赫。路透社引述美國官員表示，朝鮮發射至少發射一枚發行物，看來是平壤先前發射過的短程飛彈。

韓國軍方表示，兩枚導彈飛行距離約400公里，高度為48公里。軍方正在密切視朝鮮動向並保持高度戒備。

這是朝鮮3周內第五次試射飛行物，今年內第七次。朝鮮在2017年11月29日成功試射新型「火星15型」洲際彈道導彈後，表示它「實現了完成國家核力量的偉大歷史事業」。此後1年5個多月期間，朝鮮沒對外公開武器訓練等軍事行動。但在2019年5月4日和9日，朝鮮先後試射朝版朝鮮版「伊斯坎德爾」（Iskander）的KN-23導彈，7月25日和31日、8月2日和6日在不同地區各試射兩枚短程飛行物。

連同8月10日的試射在內，這是平壤政府2019年以來第7次試射疑似導彈或火箭彈的飛行物。圖為韓國首爾一名男子在觀看電視播出有關朝鮮8月10日早上試射飛行物的新聞。（AP）

金正恩致函特朗普：不滿美韓軍演

朝鮮是次試射，發生在美國新任防長埃斯珀（Mark Esper）9日訪韓，以及美國總統特朗普（Donald Trump）9日表示他8日收到朝鮮領袖金正恩給他信件之後。特朗普它形容是一封「非常美麗的信」（very beautiful letter），並表示可能再與金正恩會面。他又透露，金正恩在信中寫道，不滿美韓聯合軍演。關於信件的消息傳出後數小時，朝鮮便發射飛行物。

特朗普重申自己沒有為此感到困擾。他9日談及朝鮮時有意淡化平壤近期試射飛行物事件的重要性：「我再說一次：（朝鮮）沒有核試。那些試射都是短程導彈。沒有彈道導彈試射。沒有長程導彈。」

他對外發言時也展示出其對朝鮮的維護。他8月2日在推特（Twitter）發文稱，金正恩並沒有違反向美方作出的承諾，又指金正恩有遠見，並形容自己是金正恩的「朋友」（his friend）

特朗普與金正恩6月30日在板門店會面。兩人同意就核會談恢復工作級別會議，然而此後一直沒有美朝舉行會議的消息傳出。