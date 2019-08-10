緬甸暴雨成災　孟邦山泥傾瀉至少29死約百人失蹤

緬甸進入雨季，連日大雨在當地多個地區引發洪水與山泥傾瀉。官員表示，至少3萬來自勃固省（Bago）、孟邦（Mon State）和克倫邦（Karen State）的民眾需尋求庇護，其中大多數人在寺院避難。 孟邦8月9日早上發生山泥傾瀉，至少29人死亡，尚有約100人仍然失蹤。

山泥傾瀉源於位於孟邦榜鎮（Paung）、名為Ma-lat的山在大雨中崩塌，28人獲救。孟邦政府辦公室較早時公布的數據指出，數十間房間被埋，另有民眾被沖走。大雨亦導致孟邦內的鎮區包括榜鎮、木冬（Mudon）、毛淡棉、丹彪扎亞（Thanbyuzayat）、齋馬勞（Kyaikmaraw）及耶城（Ye）都被出現水浸。

孟邦村落Thae Pyar Kone首長Myo Min Tun表示，9日稍早時間發生的泥石流淹沒當地16戶民居和1座寺廟。傷者已送往該邦首府毛淡棉（Mawlamyine）的醫院。搜救隊截至當晚仍在繼續搜救，希望找回更多生還者或是遇難屍體。

洪水還導致該國主要河流之一的錫當河（Sittaung River）潰堤，勃固省東部小鎮Shwegyin更因水浸而變成一個湖。

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）估計，緬甸近幾周以來，已有約8.9萬人因洪水流離失所。