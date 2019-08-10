英政府顧問10月31日前不得休假　意味或提前大選

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的幕僚長利斯特爵士（Sir Edward Lister）8月8日向所有政府顧問發電郵，取消他們10月31日前的休假，意味很有可能會提前舉行大選。約翰遜亦親自向全體公務員發信，表明政府的主要焦點在於準備無協議脱歐。

利斯特爵士指，對於請假一事上出現混淆，表明所有人都不應在10月31日前請假，已經請假的人將按個案考慮作出補償。電郵提到，顧問可以自由度過周末，但強調現在直到10月31日有重要的工作處理，所有應專注於工作。

約翰遜另外發信強調，不論任何情況，英國將於10月31日脱歐，公務員必須迅速以此做好準備。他表示，現時必須清楚向英國民眾交代未來計劃、民眾和企業要做的事，以及政府會提供的支援。

影子財政大臣麥克唐奈（John McDonnell）表示，工黨將於在信任投票後14日內嘗試組成政府，避免提前舉行大選，但排除工黨支持任何團結政府候選人的可能。

工黨指，任何希望阻止無協議脱歐的議員應支持工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）。惟自由民主黨（Liberal Democrats）議員烏穆納（Chuka Umunna）聲稱，部份工黨成員不會支持郝爾彬出任首相。