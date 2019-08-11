韓美啟動聯合軍演　僅以電腦模擬方式進行

韓聯社8月11日引述韓國聯合參謀本部消息指，韓美兩國當天正式啟動下半年聯合演習，雙方不會動用兵力和裝備，只以電腦模擬方式進行。

韓美聯合軍演將不會動用兵力和裝備，僅以電腦模擬方式進行。（VCG）

韓國聯合參謀部表示，此次演習旨在檢驗韓軍收回戰時作戰指揮權所需的「初始作戰能力」，提高軍事防禦態勢。韓國軍方期待經過今次及之後有關執行任務能力的驗證後，到2022年實現戰時指揮權移交。

報道指出，聯合參謀本部、韓國海陸空作戰司令部、韓美聯軍司令部、駐韓美軍司令部、美國太平洋司令部等參與今次的演習，並分為防禦和反擊兩部分進行，不會實際動用兵力和裝備，僅以電腦模擬方式進行。

作為韓美、朝美首腦會談的後續措施，韓美決定叫停代號為「關鍵決斷」和「鷂鷹」的聯合軍演，以小規模演習取代「乙支自由衛士」演習。韓美3月舉行代號為「19-1同盟」的聯合軍演，取代此前的「關鍵決斷」聯演。

據報今次聯演最初很有可能被命名為「19-2同盟」，但考慮到朝鮮反對，以及對朝美重啟無核化談判磋商造成不利影響等，雙方決定不使用「同盟」這名稱，並一度考慮更名為「戰時作戰指揮能力驗證」演習，但因美方對此表示為難，這次演習的名稱實際上被省略。

朝鮮8月10日清晨向朝鮮半島東部海域發射2枚不明飛行物，這是自7月以來，3周內第五次試射。朝中社8月11日報道，韓國軍方「好戰勢力」不顧朝鮮多次警告，不斷引進尖端武器，試圖進行軍事演習。作為武力示威的一環，金正恩親自指導發射新型戰術武器，以示警告。