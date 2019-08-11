也門分裂分子佔領總統府　政府譴責發動政變

也門分裂分子南方過渡委員會（STC）的武裝部隊8月10日佔領位於第二大城市亞丁（Aden）的總統府，令也門的內戰局勢更加混亂。

阿聯酋支持的南方過渡委員會（STC）武裝部隊佔領位於亞丁的總統府。（Reuters）

南方過渡委員會（STC）的武裝部隊自8月7日起，已連日與政府忠心派人士發生武力衝突。STC部隊當時曾試圖闖入位於亞丁、受沙特阿拉伯支持的總統府，但未能成功。

當地政府官員表示，STC部隊亦佔領了內政部長邁薩裏（Ahmed al-Mayssari）的家。法新社8月11日引述沙特聯軍指，聯軍對針對也門政府的「直接威脅」發動攻擊，並呼籲分裂分子撤出亞丁，否則將面臨另一輪襲擊。也門政府則譴責阿聯酋支持的STC發動政變。

STC與政府忠心派爆發衝突之前，STC副主席兼前內閣成員布賴克（Hani Bin Braik）呼籲推翻總統哈迪（Abdu Rabbu Mansour Hadi）政府。

布賴克指控哈迪及政府軍是穆斯林兄弟會的成員，甚或忠於穆斯林兄弟會，這組織被阿聯酋及其他阿拉伯國家視為恐怖組織。哈迪政府則反指布賴克煽動叛亂，只會為伊朗支持的叛亂分子服務，意指背後有伊朗支持的胡塞武裝組織（Houthis）。

STC本身受到阿聯酋支持，一直與哈迪的政府軍合作對抗胡塞族武裝組織。今次的衝突反映聯軍內部有分歧，令也門的代理人戰爭變得更複雜混亂。

也門胡塞武裝2014年9月奪取薩那（Sanaa），其後佔領南部地區，迫使總統哈迪（Abed Rabbo Mansour Hadi）逃出到沙特避難。沙特其後率領阿聯酋等多國聯軍，針對胡塞武裝發起軍事行動。