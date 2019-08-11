俄測試火箭引擎爆炸　有涉核員工參與測試

俄羅斯國營核機構俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）首度確認，8月8日發生在俄羅斯北部的火箭引擎試驗爆炸意外，有核工作人員參與。當局亦確認，火箭試驗是在一個海上平台進行。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2018年在演說中提及「海燕」（Burevestnik）巡航導彈。（GettyImages）

從Rosatom的聲明看來，爆炸發生時工作人員在測試俄羅斯普京（Vladimir Putin）2018年在演說中提及「海燕」（Burevestnik）巡航導彈。

《莫斯科時報》引述俄羅斯的新聞通訊社報道，火箭測試期間因燃油着火導致爆炸，爆炸威力將一些人拋進海中。

Rosatom在10日發出聲明表示，事件中5名人死亡，11人受傷。公司稱意外涉及「液體燃料火箭引擎的同位素電源」，但沒有進一步透露詳情。

莫斯科政府亦沒有說明，為何這宗發生在白海（White Sea）的意外，會導致附近的城市北德文斯克（Severodvinsk）半小時內輻射增加20倍。

爆炸發生後北德文斯克輻射增加，儘管地方政府呼籲民眾保持冷靜，不少人仍搶購碘。碘片及碘水通常用於減少身體受輻射影響。爆炸發生後，國防部稱當地輻射沒有上升，而市政府亦將確認輻射增加的消息刪去，稱部門會負責就事件回應。

俄羅斯已禁止民間船隻航行發生意外的白海，為期1個月，令人擔心當地水域是否受到污染，或是因為當局在該區進行搜索行動。