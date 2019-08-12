巴基斯坦總理將印度比作納粹德國 王毅稱中國會主持公道

印度政府日前宣布取消印控克什米爾地區的自治特權，並通過一些了強硬手段加強對該地區的控制。巴基斯坦方面將印度比作納粹德國，中國則稱會為巴基斯坦主持公道。

巴基斯坦總理 伊姆蘭·汗（Imran Khan）8月11日在社交網絡推特（Twitter）上說：「戒嚴，鎮壓，種族屠殺，這些是被印度控制的克什米爾人所面臨的緊迫威脅，根據印度人民志願服務團（RSS）的邏輯而發生，這一邏輯的靈感來自於納粹的意識形態。有人正在試圖通過種族清洗來改變克什米爾的人口。現在問題是：世界會眼睜睜看着它發生嗎？就像曾經對希特勒（Adolf Hitler）妥協一樣。」

他還說：「印度人民志願服務團的這種意識形態認為印度教徒至上，和納粹的雅利安人至上的意識形態如出一轍，而且不會止步於克什米爾，將會導致在整個印度內對穆斯林的鎮壓，最終導致將矛頭對準巴基斯坦。印度教徒至上主義者版本的『希特勒生存空間』。」

據悉，印度政府近來加強了對印控克什米爾的控制，8月5日還正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

印度的舉動引起了中國和巴基斯坦的不滿。巴基斯坦宣布降級與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。

而印度重組該地區，建立「拉達克直轄區」的決定也牽涉到了中國。中國外交部北京時間8月6日發表聲明說，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。

中國外交部8月9日發表聲明稱，2019年8月9日晚，中國國務委員兼外長王毅在北京同專程緊急來華訪問的巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）舉行會談。

庫雷希詳細通報了巴方對近日克什米爾局勢最新發展的看法、立場和應對舉措。庫雷希表示，中國是巴方長期信任的朋友，巴中友誼堅如磐石。相信中方會在克什米爾問題上主持公道。巴方也將繼續在事關中方核心利益的問題上毫不猶豫地支持中方的正當立場。巴方將繼續深入推進巴中全天候戰略合作伙伴關係。

王毅表示，近日克什米爾地區局勢動盪升級，中方對此嚴重關切。克什米爾問題是殖民歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式加以妥善解決。中方認為不應採取使局勢複雜化的單方面行動。王毅強調，中巴是全天候戰略合作伙伴，中方將繼續堅定支持巴方維護自身的正當權益，繼續在國際舞台上為巴方主持公道。王毅還表示，巴印兩國都是中國的友好鄰邦，都是發展中大國，都處於關鍵的發展階段。中國呼籲雙方以國家發展為重，以南亞和平為重，妥處歷史恩怨，打破零和思維，避免單邊行動，尋求和平共處的新路。

與此同時，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）8月11日開始，對中國展開為期三天的訪問。中印雙方預計將討論克什米爾問題。