澳洲擬加強稀土生產 澳防長直言面臨中國威脅

在中美貿易戰背景下，中國警告可能會打出「稀土牌」，這讓不少國家擔憂稀土或面臨斷供危機。對此，澳洲國防部長最新表態稱，澳方將加強稀土生產。

稀土是重要的戰略資源，甚至可影響國家安全。（VCG）

據綜合媒體8月12日報道，澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）當地時間8月12日在珀斯說，由於產自中國的產品越來越受到質疑，澳洲將加強稀土及其他敏感的軍用「科技金屬」的出產。

雷諾茲說，澳洲擁有豐富的資源，能夠為美國和英國等盟國提供足夠的資源。

據悉，中國的稀土藴藏量佔世界總量的37%，稀土產量更佔全球的95%。2004年到2017年，美國進口的稀土有80%來自中國。

這些科技金屬是用來製造智能手機、激光、航空電子及電子戰機等科技。不過，隨着貿易戰越演越烈，中國警告，這些材料的出產將會受影響。

雷諾茲強調，西方國家不能只依賴中國進口的稀土。她說：「在澳洲我們擁有至少40％的已知科技金屬儲量，無論是鋰、鈷、鎳、石墨，還是目前我們的科技和生活所需的大部分稀土資源。」

雷諾茲補充說，在最近的澳洲和美國的部長級會談，以及和英國的討論期間，稀土問題都成為一大議題。

雷諾茲告訴記者：「我們想做的是確保稀土的供應。」她表示，許多國防裝備在生產中都需要用到稀土，擺在澳洲和美國以及其他盟友面前的關鍵問題是，「稀土供應的持續性和穩定性，因為這構成國家重大問題。」