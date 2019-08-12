王毅會晤印外長談克什米爾：印度舉措沒有任何效力

印度日前宣布取消印控克什米爾地區的自治特權，並將該地劃分為兩個區域。中國外長王毅北京時間8月12日會晤了印度外長蘇傑生，當面表示印度的舉措對中方不產生任何效力。

中國外交部北京時間8月12日發表聲明說，中國國務委員兼外交部長王毅12日在北京同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談，就各方關注的克什米爾相關問題表明了中方立場。

王毅說，中方高度關注當前克什米爾局勢及印巴矛盾的激化。印方修憲將改變克區現狀，引發地區緊張。中方反對任何使局勢複雜化的單方面行動。希望印巴雙方以和平方式解決爭議，共同維護地區和平穩定大局。

王毅指出，印方的舉措還挑戰了中方的主權權益，有違雙方關於維護兩國邊境地區和平安寧的協議，中方對此嚴重關切。印方的舉措對中方不產生任何效力，更不會改變中方對相關領土行使主權的事實和進行有效管轄的現狀。希望印方多做有利於促進相互信任的事情，多做有利於維護邊境地區和平安寧的事情，避免中印關係大局受到不必要干擾。

蘇傑生解釋了印方的立場，表示印方修憲不產生新的主權聲索，不改變印巴停火線，也不改變印中邊界實際控制線。印方希望同巴基斯坦改善關係，願保持克制，維護地區和平穩定。同時，印方也願繼續同中方通過磋商妥善解決印中之間存在的邊界問題，並將恪守兩國就維護邊境地區安寧達成的共識。

據悉，印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

印度的舉動引起了中國和巴基斯坦的不滿。巴基斯坦宣布降級與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。

而印度重組該地區，建立「拉達克直轄區」的決定也牽涉到了中國。中國外交部北京時間8月6日發表聲明說，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。這一立場是堅定的、一貫的，從無任何改變。近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）8月9日緊急訪華，就克什米爾問題進行磋商。庫雷希表示，中國是巴方長期信任的朋友，巴中友誼堅如磐石。相信中方會在克什米爾問題上主持公道。

王毅表示，近日克什米爾地區局勢動盪升級，中方對此嚴重關切。克什米爾問題是殖民歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式加以妥善解決。

王毅強調，中巴是全天候戰略合作伙伴，中方將繼續堅定支持巴方維護自身的正當權益，繼續在國際舞台上為巴方主持公道。

聯合國秘書長髮言人杜加里克（Stephane Dujarric）8月8日也在新聞發佈會上稱，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲印巴不要採取會導致查謨和克什米爾地位發生變化的舉措。杜加里克表示：「秘書長在關切地關注查謨和克什米爾的事態發展，並呼籲最大限度地剋制。」