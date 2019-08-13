【新聞教室】日本把韓國由A組降為B組　解說日本出口管理分級制

日韓磨擦加劇，日本把韓國剔出貿易出口白名單之外，把韓國由「A組」降為「B組」。其實這些不同組別有什麼意思，被降級又代表什麼？以下為大家介紹日本的出口管理制度。

日本經產省在8月2日實施新出口分級管理制度，同時把韓國從白名單中剔除。（Getty Images）

首先說明，這種分組方式是日本最近在8月2日才正式實施的新制度。日本出口管理是基於外國兑匯及外國貿易法在2002年建立，至8月2日前所有國家出口只分為兩類：白名單與一般國家。

在8月2日，日本經濟產業省宣布使用新制度，把國家分為四組，由「A組」至「D組」。A組是白名單，B組、C組及D組為一般國家。

A組（出口白名單國家）

除個別註明外，無特別出口限制，且受規限的貨品亦能獲更快和簡單的出口審批。包括英國、美國、法國、加拿大等21個國家。

B組

受一定出口限制，但仍有相當部分貨品能享有簡單的出口審批。包括愛沙尼亞、拉脱維亞、土耳其等10至20個國家。韓國被分類到這部分。

C組

受一定出口限制，除部分指定項目外需進行個別出口審批。非A、B、D組國家均是C組。其中包括中國、新加坡等多個國家。

D組

所有貨品需個別出口審批。包括朝鮮、伊拉克、利比亞等10個國家。

理論上，A組與B組的規則項目並未有太大分別，韓國即使降為B組，並不等於所有輸出韓國貨品均受到限制，要逐一審批。不過由於經產省仍正審視多項出口貨品，不排除把更多出口貨品視之為「規則項目」限制出口。

因審批程序均由日本政府進行，有意見認為日本可以各種方式阻礙審批程序，延遲出口。加上日本以韓國可能把入口貨品運往朝鮮等作為藉口，把韓國從出口白名單降級，令韓國不滿。