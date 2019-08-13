博爾頓訪英討論華為問題　約翰遜政府將重新審視5G建設計劃

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）訪問英國，8月12日與多名官員會面，包括首相約翰遜（Boris Johnson）。他提到，對於是否容許華為參與5G建設，英國官員將重新審視。

美國有線新聞網網（CNN）報道，博爾頓表明立場說：「我認為（哪怕無協議脱歐）只要是英國政府的決定，我們就將熱情支持，這也正是我要傳達的信息：你我同心，你我同心。」

博爾頓指，「保持美國在世界強大的地位依賴的是強勁的美國經濟」，形容這是特朗普（Donald Trump）總統外交政策的宗旨。

博爾頓明確指出，在英國聚焦脱歐「存亡問題」的同時，美國方面有強烈意願，希望最終同英國擺在桌面上商討兩個問題：伊朗以及英國從中國電訊企業華為採購5G設備問題。

博爾頓稱，會晤的英國高官告知，約翰遜政府將「從頭」審視英國5G建設是否應當使用華為技術或產品，暗示或將推翻前首相文翠珊（Theresa May）決定使用部分採用華為參與5G建設的決定。

博爾頓說：「（會晤的英國高官們）尤其指出，英國目前正在切實地從起點開始審視華為問題。他們非常在意、認為不可在5G電訊空間裏有絲毫安全讓步。他們的原話是『我們很願意重審這個問題，從而做出確定無疑的抉擇，英國對5G通訊網絡安全也是很在意的。』」

英國政府發言人指，正在對5G供應鏈上的企業進行徹底、以事實為依據和理性的評估，保障5G建設過程的安全和彈性，形容這兩點對英國電訊網絡至關重要。英國聲明巧妙地加入彈性的說法，實則給華為在英國5G建設中的去留保存餘地。

白宮官網聲明說，約翰遜8月12日剛同特朗普通電，特朗普對英國「攜手堅定不移地面對全球威脅」表示感謝。博爾頓在記者會上就此表示，這是約翰遜7月24日入主唐寧街10號後20天來，與特朗普的第五次、或者是第六次通話，二人還計劃8月24日到26日將在法國七國集團（G7）領導人峰會時舉行會晤。