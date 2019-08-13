日媒：靖國神社曾要求天皇前往參拜遭拒絕

共同社8月13日報道，日本東京靖國神社2018年秋季曾向宮內廳提出要求，希望當時的天皇在2019年神社創立150年時前往參拜，結果遭到拒絕。

報道形容，靖國神社向宮內廳提出極其罕見的「行幸請願」，要求當時的天皇在2019年神社創立150年之際前往參拜，最終宮內廳拒絕。

靖國神社遭爆料曾要求天皇前往參拜（視覺中國）

神社宮司曾批評天皇

日本媒體過去便曾傳出，靖國神社不滿天皇不前往參拜。《週刊POST》2018年10月爆料，指靖國神社宮司（最高代表）小堀邦夫在6月一次會議中，批評時任日皇明仁不參拜靖國神社。根據錄音，宮司當時表示「日皇有意全力疏離靖國（神社）」，是「打算毀掉靖國神社」。事件曝光後，神社向宮內廳道歉，小堀邦夫飽受批評，決定辭職。

日皇明仁堅持不參拜靖國神社（視覺中國）

日皇因甲級戰犯合祭拒絕參拜

靖國神社在明治時代建設，用以供奉為國捐軀的軍人及軍屬。日本天皇本來有前往參拜靖國神社的習慣，但直到1978年，二戰中被列甲級戰犯的14人供奉在神社後，時任日皇裕仁拒絕再前往參拜。

根據當時宮內廳長官富田朝彥元的筆記，裕仁不參拜靖國神社是因甲級戰犯合祭而起，同時也是他的個人意願。他的兒子明仁亦在登基後跟隨父親做法，從未前往參拜靖國神社。