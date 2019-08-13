特朗普再談貿易戰：正從中國獲得大禮包

中美貿易戰再度升級，兩國9月份的談判也成了問號。特朗普的貿易戰遭到了媒體廣泛質疑，但是他仍堅稱美國沒有受到衝擊，還從中國收穫大禮包。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日在社交網絡推特（Twitter）上說，中國讓人民幣大幅貶值，同時還向市場系統注入了大量資金。

他還說，美國正從中國獲得的數百億美元，這是一份大禮包。

特朗普還強調，物價沒有上漲，通貨膨脹也沒有加劇。農民獲得的補償比中國花費的更多。假新聞媒體不會報道這些。

13日當天，中美代表再次通了電話。特朗普在推特上還說，和以往一樣，他們（中國）說會大量購買美國農民的產品。但是到目前為止，他們並沒有像他們所說的那樣去做。或許這次會不一樣。

雖然遭到質疑，特朗普對貿易戰仍然很執着，他8月9日的時候還在白宮宣稱，他的貿易戰獲得了民主黨的支持。他還認為達不達成協議無所謂，沒有協議，美國可以繼續徵税，獲得很多資金。

據悉，中美貿易戰日前再次升級，美國宣布再對另外3,000億美元的中國商品加徵關税，新關税9月1日生效。中國也做出了強硬回擊，讓人民幣兑美元匯率破7，美國隨後將中國列為貨幣操縱國。

中國還停止購買美國的農產品，打擊美國的農民。中美貿易摩擦的背景下，不少曾經是特朗普「鐵桿粉絲」的農民如今卻陷入困境。

美國則推遲對中國公司華為的解禁，暫緩向美國企業發放向華為出售產品的執照。

中美貿易戰迅速升級，特朗普的貿易戰也遭到了廣泛質疑，美國有線電視新聞網（CNN）認為特朗普的對華貿易戰正在失控。

《華爾街日報》8月8日也發表社論稱，經濟擴張幾乎都是因為政策失誤而終結，特朗普雜亂無章的貿易攻勢可能會令美國經濟放緩並惡化為衰退。

社論還稱，自2018年美國升級貿易摩擦以來，美國企業的信心和資本支出逐漸下降，開始對美國經濟增長產生負面影響。目前，美國經濟增速已從近3%放緩至2%

美國《時代》周刊7日也刊文指出，美國政府將貿易作為政治工具，是對全球貿易前所未有的干擾。貿易戰正將世界引向危機，沒有人能全身而退。文中提到，摩根士丹利5日已向全球投資者發出警告，如果中美經貿摩擦持續，全球經濟很可能在9個月內陷入衰退。

《紐約時報》8月9日也發表了諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）的文章稱，特朗普所做的一切都毫無意義。他對貿易的看法沒有條理。他的要求令人費解。他大大高估了自己對中國造成損害的能力，同時低估了中國可能造成的損害。

然而特朗普對貿易戰仍然很執着，他8月9日的時候還在白宮宣稱，他的貿易戰獲得了民主黨的支持。他還認為達不達成協議無所謂，沒有協議，美國可以繼續徵税。