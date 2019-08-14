【出遊注意】颱風羅莎襲日本　九州逾200升降航班取消

颱風羅莎8月14日從「超強颱風」變為「強颱風」，目前集結於種子島東南偏東約220公里，預料15日接近並登陸四國。受天氣影響，來往九州約222班航班取消，新幹線服務亦受阻。

日本氣象廳資料顯示，截至當地時間14日下午4時，颱風羅莎集結於鹿兒島縣種子島東南偏東約220公里，正向北方移動，持續風速達每小時108公里，陣風達每小時144公里。預料羅莎將橫掃九州和四國西部，並於15日接近日本西部。

氣象廳估計，13日中午起24小時內，四國降雨量達900毫米，東海600毫米，近畿、九州北部和南部500毫米。而直到16日中午的24小時內，東海降雨量達600至800毫米，四國和近畿400至600毫米，九州和中國地區200至300毫米。部分地區總降雨量料超過1,200毫米。

羅莎亦會為西日本的太平洋等地帶來強風。預估最大風速四國約每小時108公里、九州北部和南部每小時97公里，最大陣風風速每小時144至162公里。海上可能出現大浪，預估到15日為止，四國外海浪高10米，九州、近畿和東海浪高9米。

颱風正值盂蘭盆節假期的回程高峰。日本放送協會（NHK）報道，日本航空、樂桃航空和全日空等已取消13日和14日來往九州的約222班航班。

新幹線服務亦受阻。JR西日本公司表示，決定15日全日停駛山陽新幹線來往新大阪站和小倉站的班次。小倉站來往博多站的班次減為每小時一班。岡山、廣島、山口縣內所有鐵路路線15日亦會停駛。JR九州列車14日下午起停駛。