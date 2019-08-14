英國前財相指國會可阻硬脱歐　約翰遜稱國民不想再等

英國國內仍未通過脱歐協議，但首相約翰遜（Boris Johnson）堅持在10月底如期脱歐，令無協議脱歐的風險大增。前財政大臣夏文達（Philip Hammond）8月14日稱，他相信國會能夠找到阻止硬脱歐的方法，至於約翰遜則重申，英國人希望政客實現脱歐，並對過去已等了3年感到沮喪。

夏文達認為國會能夠阻止政府硬脱歐（美聯社）

夏文達表示，約翰遜政府無意與歐盟談判新的協議，他認為硬脱歐將是對公投的背叛，因為在公投舉行時，根本沒有向選民說明無協議脱歐的前景。

他認為，若然國會未能達成共識，找不到實現公投結果的方法，那麼便不可避免地要再舉行公投或舉行大選，政府若是想跳過國會，推行脱歐，將引來憲制危機。他又稱，相信國會可找到阻止政府硬脱歐的方法，而不是唐寧街所說的「不可能」。

首相約翰遜當天則再強調，英國會如期在10月31日離開歐盟，他稱英國人已為等了3年而感到沮喪，故此「這是我們首要做的事。」被問到會否在11月初舉行大選，他未有直接回應，僅表示「我想英國已有很多大選和選舉活動。」

約翰遜在當選後，向歐盟要求廢除脱歐協議內的北愛爾蘭邊界「補底方案」（Backstop Plan），此舉一直不獲歐盟接納。