中國新大使談中美貿易戰：必須改變大豆供應商　俄最可靠

中美貿易戰爆發後，兩國互向對方的產品加徵關税。中國選擇不再購買美國的大豆，而是轉向購買其他國家的大豆。

俄羅斯衛星通訊社8月14日報道稱，中國新任駐俄羅斯大使張漢暉同記者會面時表示，中國期望擴大俄羅斯農產品進口。

張漢暉提到，中國是全球最大的市場。2018年，中國的大豆進口量超過1億噸，首先是從美國進口。2019年，由於中美貿易戰，必須改變供應商。張漢暉強調稱，俄羅斯是最可靠的合作伙伴。他表示，希望俄羅斯將擴大對華出口農產品。張漢暉還強調稱，其中一項任務是為農業生產者進一步開放中國市場。

報道指出，目前從俄羅斯進口大豆佔中國進口總量的份額不大，約佔1%。同時，俄羅斯農業生產者表示擴大生產。俄羅斯農業部計劃到2024年大豆增產75%，年產量達720萬噸。

中國海關總署7月26日表示，中國已批准從俄羅斯庫爾乾地區進口小麥，這使俄羅斯距離大幅增加糧食出口的目標又近了一步。

中國海關總署在其網站上發佈的另一份聲明中表示，中國還批准了從俄羅斯各地進口大豆。

據悉，隨着中美貿易爭端加劇，中國幾乎停止了從美國進口大豆。中國曾是美國大豆的最大買家，直到中國2018年年對美國大豆徵收了25%的關税以迴應美國對一系列中國出口商品加徵關税。中國通過此舉打擊美國農民的利益，尤其是那些支持特朗普（Donald Trump）的州的農民，讓即將迎來2020年大選的特朗普有所顧忌。

美國媒體《福布斯》此前曾列出在貿易戰中美國遭受打擊最大的六種輸華產品，其中就包括大豆。《福布斯》說，提到受貿易戰影響的美國出口產品代表，無疑便是大豆。2019年1月至4月，美國出口至中國的大豆產品總額減少7.1384億美元，僅次於石油，下降幅度為27.49%。2018年，對華大豆出口佔美國大豆出口總量的18%，在2018年年初，該比例超過50%。