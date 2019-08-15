【美股大跌】特朗普批聯儲局減息慢　耶倫：美國經濟或不會衰退

美國國債孳息率曲線倒掛，美股三大指數應聲下挫，道指收市更大跌800點。美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter批評聯儲局急於加息，利率漲得太多及太快，減息卻十分緩慢。 對於市場憂慮經濟陷入衰退，聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）卻認為美國經濟很可能不會陷入衰退，因為有足夠的經濟實力。

特朗普稱，美國明顯正在大勝中國，當地企業及職位都往外逃，而美國的物價從沒有上漲，甚至某程度上是在下調，本該很容易獲得到的豐厚回報和收益，儲局卻在拖後腿。他說，聯儲局是美國的中央銀行而非全球的央行，很多國家會對「無知的」聯儲局及主席鮑威爾（Jay Powell）說多謝。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）呼應特朗普的立場，認為孳息曲線倒掛反映儲局有減息0.5釐的必要。聯儲局上月議息後減息0.25釐，是2008年金融海嘯以來首次減息。

聯儲局前主席耶倫接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，於目前情況而言，債息倒掛或非經濟衰退的合適指標，因為美國已經有足夠的經濟實力避免衰退，故美國很可能不會陷入衰退。然而她同時指出，陷入衰退的可能性已經明顯上升，甚至上升至一個她難以接受的水平。