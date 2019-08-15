莫迪再談廢除克什米爾自治 中國要求安理會召開緊急會議

印度總理莫迪8月15日再次發聲，支持取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權。巴基斯坦十分不滿，中國要求聯合國安理會舉行緊急會議。

莫迪再發聲支持廢除印控克什米爾自治

當地時間8月15日，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席了印度第73個獨立日慶祝活動，並發表講話。

莫迪重點提到了最近備受關注的克什米爾地區爭端。莫迪稱，在重獲權力10周內就廢除憲法第370款和第35A款，是實現印度獨立運動中的重要人物帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）夢想的重要一步。

莫迪稱，議會兩院都以2/3多數通過廢除這兩個條款的決定，這意味着人們早已想要廢除這一點，而「給查謨和克什米爾的人民帶去希望之翼是我們的責任」。莫迪表示，現在大家都在談「一個國家，一部憲法」，「一個國家，一個大選」。

8月8日，莫迪也曾發表電視講話稱，給予印控克什米爾地區特殊地位和權力的「憲法第370條款」導致了「分裂主義、恐怖主義、王朝政治及腐敗」。

「我們國家做出了一個歷史性的決定」，莫迪說，「由於過去的制度，查謨、克什米爾和拉達克人民被剝奪了許多權利，這是他們發展面臨的主要障礙。現在一切都結束了」。

據悉，印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消印控克什米爾的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

巴基斯坦不滿 中國支持召開安理會緊急會議

然而，印度的舉動引起了巴基斯坦和中國的強烈不滿。巴基斯坦此前已經降級了與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。

中國外長王毅也對印度強調，印方的舉措對中方不產生任何效力，更不會改變中方對相關領土行使主權的事實和進行有效管轄的現狀。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）於巴基斯坦獨立日（8月14日）當天到訪巴控克什米爾地區，並表示支持印控克什米爾地區人民爭取自決權利。伊姆蘭汗在當地發表演講時表示，必要時巴基斯坦會在克什米爾問題上「戰鬥到底」。

此外，巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）8月11日致信聯合國，要求就印度在印控克什米爾採取的行動舉行緊急會議。

印度在克什米爾的單方面決定可能違反了聯合國很久以前通過的決議，聯合國安理會在1948年和20世紀50年代就印巴在克什米爾地區的爭端通過了幾項決議，其中一項決議稱，克什米爾地區應該舉行全民公投，以決定以穆斯林為主的克什米爾地區的未來。

庫雷希在信中稱：「我想請求就『印巴問題』逐項議程舉行安理會緊急會議，討論因印度最近採取的侵略行動而出現的緊張局勢，這些行動威脅着世界和平與安全，並打破了國際公認的查謨和克什米爾爭議地位。」

巴基斯坦致信聯合國後，中國8月15日要求安理會在未來兩天的閉門會談中，將印度挑起克什米爾爭端一事列入正式討論。

據路透社8月15日報道，聯合國安理會的消息人士透露，聯合國安理會16日或就克什米爾局勢舉行閉門磋商，而這一決定是中國提出的。外交消息人士告訴路透社，中國14日支持巴基斯坦的請求，要求聯合國安理會討論印度撤銷印控克什米爾特殊地位的決定，中國要求在16、17兩日的閉門會議上討論這件事。