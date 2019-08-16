特朗普：中美貿易戰將相當短　正安排與習近平通話

美國總統特朗普（Donald Trump）8月15日表示，他相信中國願意達成協議，認為與中國的貿易戰持續時間將非常短，並表示正安排與中國國家主席習近平通話。

特朗普8月15日稱，相信中美貿易戰持續時間將相當短。（AP）

特朗普表示，美國正與中國進行非常好的討論，中方希望達成協議。同時，特朗普稱，他很快會與習近平通電話，但沒有透露時間。

特朗普認為，「貿易戰持續時間愈長，我們會愈強大」，「我有一個感覺，貿易戰持續的時間會相當短。」

中國15日表示，美國向價值3000億美元的中國貨品加徵10%關税，嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離磋商解決分歧的正確軌道，中國將不得不採取必要的反制措施。

同日，中國外交部發言人華春瑩表示，中方對中美經貿磋商的立場是一貫及明確，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到彼此都能接受的解決辦法。

特朗普表示，他不認為北京會就美國的關税進行報復。同時，特朗普稱「就我所知，中美貿易談判代表9月的會談仍將進行」，「但我認為比9月（會談）更重要的是，我們通過電話交談，並且正進行非常有成效的對話。」