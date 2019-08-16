美國將中國列入匯率操縱國內幕：姆努欽也說服不了特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）認為將中國列入匯率操縱國會迫使中國重啟貿易談判，雖然這個要求遭美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）多次拒絕，但最終還是特朗普獲得勝利。

特朗普在對華貿易問題上的「一意孤行」遭美官員多次反對。 （VCG）

《華盛頓郵報》8月15日報道，美國財政部突然將中國指定為匯率操縱國是特朗普一意孤行的結果。雖然姆努欽多次拒絕特朗普的要求，但最終還是「拗不過」特朗普。

報道援引3名消息人士的話稱，姆努欽表示，實際上中國並不符合美國財政部規定的匯率操縱國標準，多次拒絕履行特朗普的指示。

自7月30日至31日在中國上海重啟的兩國貿易協商無果而終後，特朗普於8月1日表示將從9月1日起對中國3,000億美元輸美商品加徵10%關税，此舉激怒中國。中方立即表示停止購買美國農產品，並考慮再次對美國產品徵收「報復」關税，兩國貿易矛盾再次激化。

北京時間8月4日，中國人民幣兑美元匯率自2008年以來首次「破7」，終於打破了特朗普的心理防線。特朗普反覆主張稱，這是中國政府的有意為之，人民幣貶值將使中國企業在國際市場中佔據更有利地位。

消息人士透露，原因不止於此。特朗普認為將中國指定為匯率操縱國可以迫使中國重回談判桌，不斷對姆努欽施壓，最終讓姆努欽「舉了白旗」。

因此，姆努欽在一份聲明中特別指出，「在特朗普總統的授權下，我們今天決定把中國指定為匯率操縱國」，並進一步解釋道，「中國採取了降低本國貨幣價值的具體措施，同時保持着相當高的外匯儲備額。我們認為，中國試圖通過降低貨幣價值來確保其在國際貿易中不公平的競爭優勢」。

韓聯社8月16日報道認為，特朗普的這種「逼迫」手段並不高明。將中國指定為匯率操縱國只會加深兩國之間的矛盾，現在即使特朗普願意對部分中國商品推遲徵税，中方態度也沒有絲毫緩和。