彭斯9月訪問英國 將施壓約翰遜政府封殺華為5G產品

特朗普政府一直在施壓全球各地的盟友不要使用華為的5G設備，美國副總統彭斯9月將訪問英國，再度施壓英國。

接力博爾頓 彭斯訪英施壓

白宮8月15日發表聲明說，美國副總統彭斯（Mike Pence）將代表美國總統特朗普（Donald Trump）於9月份訪問冰島、英國和愛爾蘭。

彭斯將於9月4日訪問冰島，聚焦冰島在北極的戰略重要性，以及北約對抗俄羅斯在該地區侵略的努力。

彭斯將於9月5日訪問英國，他將聚焦英國脱歐後，加強和擴大美英雙邊經濟關係，對抗伊朗在中東以及其他地區的侵略，應對中國惡意影響力的威脅，包括5G網絡的發展。

9月6日至7日，彭斯將訪問愛爾蘭。彭斯將承諾維持愛爾蘭的和平、繁榮和穩定。

不難看出，彭斯英國之行的一個重點就是施壓英國政府，封殺中國公司華為的5G設備。

此前，美國總統特朗普的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也於8月11日至13日訪問了英國，他此行的一個重要目的也是施壓約翰遜（Boris Johnson）政府封殺華為的5G設備。

博爾頓13日在英國說，英國將會重新審視是否使用華為的設備來建設5G網絡。

早在約翰遜上台之前，美國就一直在施壓盟友，不要使用華為的5G設備。但是當時的英國首相文翠珊（Theresa May）仍然允許華為公司有限度的參與英國下一代5G移動網絡的建設，以幫助英國建設部分通訊網絡，例如天線和其他「非核心」基礎設施。英國在華為問題上還沒有做出最後決定。

然而，文翠珊因英國脱歐問題於2019年7月份下台，英國新首相約翰遜在華為的態度上可能改變。美國之音曾報道稱，立場親美的英國新任首相約翰遜上台後，外界預計中國電信技術巨頭華為參與該國5G網絡建設的前景更為渺茫。他曾表示，儘管外資可以給英國帶來許多利益，但他不會讓英國的國家安全基礎設施成為犧牲品。

美國智庫大西洋理事會全球商業與經濟項目負責人之一莫爾（Ole Moehr）7月23日發表文章說：「在歐洲主要大國中，我們預測英國是唯一一個可能放棄全面禁止華為要求的國家。鑑於英國希望保持『五眼』情報分享聯盟的成員身份，並在脱歐後與美國簽署貿易協議，我們估計英國政府將華為列入黑名單的機率為50比50。」

任正非自信表態

對於美國施壓英國封殺華為5G一事，華為創始人任正非說：「英國不會對我們說不。」

他還稱讚約翰遜是「非常果斷的」和「非常有能力的人」。

任正非稱英國即將作出的決定「非常重要」，因為約翰遜執政的第三天，他說英國應該儘快推出5G。可以認為只要他們經過嚴格的測試並公正地看待華為，他們就不會對華為說不，我想如果他們說不，也不會對華為說。

華為自身也曾表示，願意同包括英國政府在內的各國政府簽署不從事間諜活動的協議。