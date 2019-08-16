知情人士：白宮群臣力諫聚焦香港 特朗普不為所動要支持習近平

白宮知情人士向媒體透露，多名顧問一直力諫美國總統特朗普（Donald Trump），在香港地區問題上應當對北京更強硬一些，但特朗普堅決要兑現給中國國家主席習近平的承諾，絕不對北京加以指責。

特朗普8月15日發佈推特（Twitter）稱：「如果中國習主席直接、親自和抗議者見面，香港問題將有一個愉快和開明的結局。我對此一點也不懷疑！」給此前一天14日在推特上留下的懸念做了續篇，「我和中國習主席很熟，他是個偉大的領袖，受人民尊重。在這個『艱難的行業』裏，他仍然是個好人。對於習主席想要快速而人性化地化解香港問題，我完全沒有疑慮，他能做到。私人會晤嗎？」

美國政客（Politico）新聞網消息稱，內部激烈討論的知情人士透露，白宮首席顧問們一直力諫特朗普聚焦中國香港問題，認為對北京強硬一些是美國的政治正確，包括白宮首席國安顧問博爾頓（John Bolton）、多名經濟顧問以及國務院對華鷹派人士都力勸特朗普在香港遊行問題上對大陸採取更強硬立場，但特朗普不為所動。

三名知悉內部討論的知情人士還對英國《金融時報》說，無論香港局勢如何變化，特朗普的意志很堅決，不願任何事情複雜化自己同中國的貿易談判。政客新聞網消息則稱，官員透露說，功夫是白費的，根本吸引不到特朗普，總統唯一關注的事——能否與習近平達成貿易協議，特朗普擔心任何批評意見都將可能把同習近平在2019年冬天給貿易協議蓋章的希望，化作泡影。

政客新聞網消息還稱，特朗普甚至曾在6月18日同習近平通電時許下承諾說，自己不會對中國政府處理香港問題有責備之詞，特朗普說，自己理解這是內政，美國不會干預。知情人士還透露稱，聽到特朗普對習近平說的話，當時在場的白宮顧問們有些驚訝。

特朗普需要北京。8月14日美國2年期和10年期國債收益率曲線自2007年來首次倒掛，美股道指聞聲暴跌800點，美國彭博社當天文章稱，特朗普嚐了一口貿易戰苦藥。美國Axios新聞網則通過民眾座談會的形式，討論了對特朗普2020年競選連任的看法，已經有人明確指出，看好特朗普與中國的貿易戰將對美國有利，但一旦特朗普因此將經濟拉下馬，就會改投其他候選人。《今日美國》新聞網8月15日文章則稱，特朗普2020年大選已命懸美中貿易線。

特朗普8月13日亦首次承認貿易戰不只對中國有害，彭博社消息稱，特朗普當天在美國新澤西州對記者們說：「（對中國3,000億美元商品）徵税推遲了，這樣就不會給聖誕節購物季帶來影響......能幫到很多（美國）人。」