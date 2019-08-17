安理會時隔半世紀再討論克什米爾問題 中俄幕後矛盾顯現

印度日前取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權，這引起了巴基斯坦強烈不滿。中國稱會為巴基斯坦主持公道，並推動聯合國安理會召開了緊急會議，但是俄羅斯認為印巴應通過雙邊對話解決問題。

在印度宣布取消印控克什米爾地區「特殊地位」後，印巴緊張局勢升級。聯合國安理會16日舉行閉門會議，對此進行磋商。這是聯合國安理會時隔50多年後，再次開會討論克什米爾問題。16日早上10時左右，聯合國安理會5個常任理事國的代表在紐約聯合國總部舉行閉門磋商。

據印度「news 18」新聞網16日報道，俄代表建議印巴在1972年《西姆拉協議》和1999年《拉合爾宣言》的基礎上，根據《聯合國憲章》等採取雙邊路線解決問題。

印度報業托拉斯援引一名聯合國外交人員的話稱，此次會議是在中國的要求下舉行的。巴外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）表示，安理會時隔數十年再次就克什米爾問題進行討論，是巴方的外交成就。

但是，針對召開這次安理會會議，俄羅斯與中國的態度似乎不一致。印度《經濟時報》也報道稱，雖然中國努力發起這次非正式磋商，印度的傳統搭檔俄羅斯努力阻止在安理會討論克什米爾問題。

報道稱，庫雷希8月14日曾與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話。俄羅斯發表聲明說，俄方強調，巴基斯坦和印度除了通過雙邊政治和外交途徑解決分歧，沒有其他辦法。俄羅斯的聯合國代表也堅持這個一貫的立場。

報道稱，莫斯科已經清楚地表明，這件事是雙邊問題，聯合國不應介入。

與此同時，印度TNN電視台稱，印度對此並不覺得慌亂。印方表示，此次磋商為非正式會議，因此不會產生正式結果，也不會通過相關決議。不過，印度反對黨國大黨16日表示，安理會就克什米爾問題召開會議是印度政府的「外交和戰略失敗」。

據白宮消息，16日當天，巴基斯坦伊姆蘭·汗（Imran Khan）還與美國總統特朗普（Donald Trump）通了電話，討論了克什米爾問題。白宮聲明說，特朗普強調了通過雙邊對話緩解查謨和克什米爾邦緊張局勢的重要性。

美俄立場似乎更加一致，強調印度和巴基斯坦需要通過對話解決。

據悉，印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消印控克什米爾的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

然而，印度的舉動引起了巴基斯坦和中國的強烈不滿。巴基斯坦此前已經降級了與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。 中國外長王毅也對印度強調，印方的舉措對中方不產生任何效力，更不會改變中方對相關領土行使主權的事實和進行有效管轄的現狀。