美國司法部對伊朗油輪「格雷斯1號」發出扣押令

英屬直布羅陀（Gibraltar）8月15日決定釋放伊朗的「格雷斯1號」（Grace 1）運油輪。時隔一天後，美國司法部於16日對該運油輪發出扣押令。同日，伊朗外交部發言人表示，關於「格雷斯1號」獲釋，伊朗並未作出該油輪不會前往敘利亞的承諾。

美國司法部8月16日向「格蕾絲1號」發出扣押令。（Reuters）

伊朗外交部發言人表示，從一開始伊朗就宣告，「格雷斯1號」目的地不是敘利亞。即使該油輪前往敘利亞，任何國家都不應該干涉。

同時，發言人稱，伊朗會從各個方面支持敘利亞，包括石油以及能源等，認為該行為完全合法，與任何第三國無關，並指直布羅陀決定釋放「格雷斯1號」，是為了彌補作出「非法及海盜行為」所造成的羞恥。

路透社報道，「格雷斯1號」船身上的名字已被遮蓋，原本懸掛的巴拿馬國旗亦已除下。直布羅陀傳媒指，船長已經要求辭職。

直布羅陀首席大臣皮卡爾多（Fabian Picardo）15日指，收到伊朗政府書面保證，確保該油輪不會前往敘利亞。

美國司法部16日發出扣押令，指「格雷斯1號」違反美國的制裁措施，基於「國際緊急經濟權力法」（International Emergency EconomicPowers Act），以及有關銀行欺詐、洗錢和恐怖主義的沒收法規，要求扣押該運油輪，並沒收該油輪裝載的原油，以及99萬5000美元的資金。

伊朗運油輪：英國海軍陸戰隊7月4日在直布羅陀扣押伊朗運油輪格雷斯1號，直布羅陀最高法院8月15日決定釋放該油輪。圖為8月16日，格雷斯1號停在直布羅陀海峽。（Reuters）

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