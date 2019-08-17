伊朗否認承諾油輪不去敘利亞卸貨換取獲釋

伊朗否認作出任何承諾，換取運油輪「格雷斯1號」放行。該國外交部亦指出，運油輪一開始就不是以敘利亞為目的地。

圖為「格雷斯1號」8月16日仍然停泊在直布羅陀對外水域的情形。（Reuters）

英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）首席大臣皮爾卡多（Fabian Picardo）15日公布，當地最高法院批准釋放「格雷斯1號」（Grace 1）。皮爾卡多是在伊朗以書面確認運油輪不會在敘利亞卸貨後，決定撤銷對運油輪的拘禁令。

伊朗外交部發言人表示，伊朗並未作出油輪不會前往敘利亞的承諾。發言人亦指出，伊朗一開始就宣告，「格雷斯1號」目的地不是敘利亞。即使該油輪前往敘利亞，任何國家都不應該干涉。

「格雷斯1號」仍然下錨，並停泊在直布羅陀對開水域。外界現時亦不清楚運油輪何時真正離開。

伊朗港口官員8月13日表示，英國將釋放「格雷斯1號」，結果終在15日成事。然而美國司法部同日發布拘押令，下令扣押這艘船。部門指油輪涉及非法利用美國金融體系向敘利亞輸出石油，將所得資金用於支持伊朗革命衛隊，這是違反美國制裁措施。

「格雷斯1號」是在7月4日被直布羅陀扣留，理由是它被懷疑運送原油前往敘利亞，它們有可能為敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）所用，這是違反歐盟制裁措施。

伊朗運油輪：英國海軍陸戰隊7月4日在直布羅陀扣押伊朗運油輪格雷斯1號，直布羅陀最高法院8月15日決定釋放該油輪。圖為8月16日，格雷斯1號停在直布羅陀海峽。（Reuters）

↓↓↓更多格雷斯1號的圖片，請點擊放大觀看：