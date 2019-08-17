地區論壇不歡而散　斐濟總理：莫里森侮辱我們 中國不會

8月13日至16日，第50屆太平洋島國論壇領導人會議在圖瓦盧首都富納富提舉行。但是澳洲強硬做法使得其他成員國十分不滿。

會議結束後，當地時間8月16日，斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）接受了英國《衛報》的獨家採訪。他指責澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的行為是在澳和太平洋國家間製造裂痕，莫里森的「侮辱行為」只會推動各國與中國走得更近。

姆拜尼馬拉馬錶示，莫里森在16日領導人對話會上的做法「非常無禮和居高臨下」，他說，「昨天可能是我經歷過最令人沮喪的日子之一。」

《衛報》報道稱，姆拜尼馬拉馬口中的對話會持續了大約12小時，但最後還是因為澳洲拒絕在氣候問題上讓步而難以彌合分歧。

姆拜尼馬拉馬說：「在前一天的會議之後，我叫莫里森來這裏只是為了確保澳洲的政策得到太平洋島國的支持。我以為莫里森是我的好朋友，但顯然不是。」

「澳洲總理一度強調澳洲向太平洋地區提供了多少資金。他說，『我想要聲明這一點。我要把這事記錄在案』，非常侮辱。」

在被問及莫里森的做法是否會讓一些太平洋地區的領導人把目光投向中國時，姆拜尼馬拉馬稱：「在我們與莫里森經歷了這些之後，沒有什麼比他更糟糕的了。」

「中國從來不侮辱太平洋。你說得好像澳洲和中國在競爭。中國人除了不侮辱我們之外，也沒有競爭。他們不會去告訴世界說，我們給了太平洋島嶼這麼多錢。他們不會那樣做。他們是好人，絕對比莫里森好，我可以這麼說。」

「總理（莫里森）非常無禮，非常傲慢，對國家間的關係不利。他們（澳洲人）一直說中國人會接管。猜猜為什麼？」姆拜尼馬拉馬笑着說，「即使你高中沒畢業，也能明白這一點。」

瓦努阿圖外交部長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）告訴《衛報》，澳洲在幾條「紅線」上拒絕讓步，這代表着太平洋地區領導人必須刪除與煤炭有關的內容，刪除在會議公報和氣候變化聲明中提到將全球變暖控制在1.5攝氏度以內，並提出到2050年實現零排放的計劃。

「我們說的是『低於1.5度』，這是我們的官方草案，但你們的總理不希望這樣，因為這意味着澳洲人將不得不做出很多犧牲。但我們是為太平洋島嶼而來，而不僅僅是為了澳洲。」

據澳洲國家廣播電台（ABC）報道，本屆論壇主席、圖瓦盧總理索波阿加（Enele Sopoaga）對結果表示失望。他在離開會議時無奈地表示自己已經盡了最大的努力。

索帕加在新聞發佈會上說：「我在和莫里森總理進行了非常坦誠的交流，我表達了非常強烈的意見。我說，你擔心的是拯救澳洲的經濟，而太平洋島國的領導人擔心的是拯救我的人民。」當時，澳洲總理莫里森就坐在索帕加的旁邊。

當着莫里森的面，索帕加還表示：「這就是討論的基調。請不要期望（澳洲）來了我們就鞠躬之類的。我們使用了非常激烈的言語，雖然沒有罵髒話，但我們表達了擔憂。我們需要救救這些人。湯加總理波希瓦（Akilisi Pohiva）在一個氣候變化演講時甚至流下了眼淚。」