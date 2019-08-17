美下令扣押伊朗油輪　還看直布羅陀法院裁定

英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）最高法院8月15日批准釋放「格雷斯1號」（Grace 1）。美國司法部16日對該運油輪發出扣押令。直布羅陀首席部長皮卡爾多（Fabian Picardo）當被問及美國的做法時表示，這由直布羅陀最高法院負責管轄，事情「絕對會回到法院」。

伊朗運油輪：伊朗運油輪格雷斯1號8月15日獲得英國釋放。圖為西班牙國民警衛隊的船16日在格雷斯1號附近航行，當時格雷斯1號停在直布羅陀海峽。（Reuters）

美國司法部16日發布拘押令，下令扣押這艘船。部門指油輪涉及非法利用美國金融體系向敘利亞輸送石油，將所得資金用來支持伊朗革命衛隊，這是違反美國制裁措施。

在美國提出要求繼續扣押它的情況下，「格雷斯1號」的命運不能排除有變化的可能。

「格雷斯1號」（Grace 1）16日位置有變，惟船錨看來仍下在直布羅陀外海，外界暫未可知它何時真的可以起行。它的船名已被人用油漆塗掉，也換下原先懸掛的巴拿馬旗，變成掛上伊朗旗。

《直布羅陀紀事報》（Gibraltar Chronicle）引述匿名消息人士報道，這艘油輪正在等待6位新船員加入，當中包括新船長，因此它在18日前不太可能起錨駛離。現任船長已請辭其代表律師表示，他的當事人已辭職，要求有關方面尋找接任人選。

伊朗運油輪：英國海軍陸戰隊7月4日在直布羅陀扣押伊朗運油輪格雷斯1號，直布羅陀最高法院8月15日決定釋放該油輪。圖為8月16日，格雷斯1號停在直布羅陀海峽。（Reuters）

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