日媒：二戰東京審判後　裕仁天皇多次提及退位

日本放送協會（NHK）8月17日報道日本首任宮內廳長官與裕仁天皇的對話內容記錄，顯示在二戰的「東京審判」後，裕仁天皇曾經多次提及退位的可能性，並曾稱「如果國民希望我退位，我不會有絲毫猶豫」。

《拜謁記》指裕仁曾多次提及退位的可能性（美聯社）

首任宮內廳長官田島道治，自1948年起出任宮內廳及其前身宮內府的最高負責人，為期5年半，在任期間，他詳細記錄自己與裕仁天皇的對話內容，對話時長300小時以上，並撰寫成《拜謁記》。日本放送協會8月17日晚上將播出紀錄片，公開《拜謁記》的內容。

按《拜謁記》所述，在東京審判結束後1年的1949年12月，裕仁天皇曾向田島道治提及退位的可能性，提到「締結舊金山和平條約之際，如果出現要我退位等意見，若各方面情況允許，我可以考慮退位或讓位。」裕仁並提出讓當時的皇太子、即現在的上皇明仁盡早外訪。

《拜謁記》又提到，裕仁天皇之後也表示過「如果國民希望我退位，我不會有絲毫猶豫。」

這份記載推翻了外界認為裕仁不願退位的想法。過往的研究認為，在1948年11月「東京審判」時，裕仁曾經致函駐日盟軍總司令麥克阿瑟（Douglas MacArthur），表明不退位、保留天皇身份的意願。