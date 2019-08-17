【英國脱歐】郝爾彬欲組看守政府阻硬脱歐　號召力不足議員紛反對

英國在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn），近來一心要阻止首相約翰遜（Boris Johnson）帶領國家硬脱歐，他尋求國會議員支持，希望讓自己成為看守首相，但多名英國議員都反對他的計劃。《衛報》形容，「反硬脱歐聯盟」分裂，多名保守黨內的親歐派都拒絕支持郝爾彬，英國距離無協議脱歐又近一步。

郝爾彬發信尋求議員支持，但遭受多方反對（Getty Images）

郝爾彬是在8月15日向各在野黨派領袖及一些執政保守黨的黨員發信，提出有意對首相發起不信任動議，並呼籲議員支持他成為看守首相，主張未來要押後脱歐、重新大選及二次公投。

但是郝爾彬的建議，接連遭受多位議員的反對，包括自由民主黨黨魁斯温森（Jo Swinson）、保守黨內的反對硬脱歐派議員如葛偉富（Dominic Grieve）和利凱輝（Oliver Letwin）等，其中葛偉富揚言「很不幸郝爾彬是個製造分裂的人物，我會嘗試阻止硬脱歐，但不會協助他入主首相府。」

反而是過去曾批評郝爾彬的倫敦市長簡世德（Sadiq Khan），表明現時唯一確定可阻止硬脱歐的途徑，就是發動不信任動議及籌組由工黨領導的臨時政府，他向自由民主黨斯温森發信，希望對方再考慮郝爾彬的建議。

斯温森則指，就算自由民主黨支持，工黨也不會得到足夠的票數，包括得不到保守黨內的票數，也不會得到從工黨分離出來的改變英國黨（Change UK）的票數。