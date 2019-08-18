阿富汗巴爾赫省路邊炸彈爆炸　至少11人亡

在美國與極端組織塔利班進行多輪會議，令該國看來更有望推動阿富汗內部停火之際，該國仍頻頻發生襲擊事件。繼阿富汗首都喀布爾一場婚禮疑遭自殺式炸彈襲擊造成嚴重傷亡，該國北部巴爾赫省（Balkh）道拉塔巴德縣（Dawlat Abad）8月18日亦發生路邊炸彈爆炸，至少11人死亡。

出事汽車在行駛期間撞上路邊炸彈發生爆炸，導致12名平民死亡，其中5人為一家人。

巴爾赫省副警察長卡迪里（Abdul Razaq Qadiri）指出，爆炸發生在18日早上，他指控「和平的敵人」是幕後黑手。他是暗示襲擊是極端組織塔利班組織所為。道拉塔巴德縣縣長優素福（Mohammad Yusuf）也指出，炸彈是塔利班放置的。

卡迪里指被殺平民都是死於簡易爆炸裝置（improvised explosive device，IED）。塔利班以往都曾使用IED製作路邊炸彈或地雷施襲。他們利用這些裝置攻擊阿富汗軍人、警察或是駐阿外國部隊，然而襲擊導致平民受傷甚或喪命。

聯合國阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）最新資料顯示，該國平民傷亡人數與創下最高紀錄的2018同期相比雖已減少將近30%，然而2019年上半年有1366人喪生，另有2446人受傷。