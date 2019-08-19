特朗普給中美貿易戰投下震撼彈：未準備好達成協議

8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）與多位助手異口同聲地表示，沒有看到美國經濟衰退的風險，與中國的貿易戰沒有讓美國受損，美國還沒有準備好與中國達成協議。

雖然美股近來遭遇劇烈動盪，但特朗普對美國經濟表示有信心。（AP）

據英國路透社8月18日報道，特朗普18日說：「我們做得非常好，我們的消費者很富有，我給了他們很大的減税，他們有很多錢。」

但在與中國達成貿易協議方面，特朗普的表態沒有他的助手們那麼樂觀。特朗普表示，儘管他相信中國已經準備好達成協議，但「我還沒有準備好達成協議。」

特朗普暗示，白宮希望看到北京首先解決持續進行的香港示威活動。特朗普說：「我希望看到香港（問題）以一種非常人道主義的方式得到解決」，「我認為這對（達成）貿易協議是非常好的。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）18日對福克斯新聞網表示，美中兩國談判代表將在10天內再次談判，「如果會談進展順利，我們計劃讓中國代表團前來美國繼續談判。」

庫德洛說，即使美中談判現在陷入停滯，中國進口產品面臨追加關税，美國經濟卻依然「不錯」。

庫德洛說：「（美國經濟）不會出現衰退」，「消費者正在努力。他們的工資在增加。他們正在花錢，也在儲蓄。」

此外，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）18日表示，不認為上週的美股波動是一個警告信號，稱「良好」的經濟動態正鼓勵投資者將資金轉移到美國。

納瓦羅對美國廣播公司說：「我們擁有世界上最強大的經濟，資金正流向我們的股市。（資金）也來到這裏追逐我們債券市場的收益。」

美國經濟確實在繼續增長，每個月都在增加就業。美國政府上週公布，7月份零售額增長0.7%，好於預期。但是製造業增長放緩，滯後的商業投資成為拖累。

特朗普與其多位助手反覆指責美聯儲（Fed）破壞政府的經濟政策。庫德洛18日再次稱，2017年到2018年的加息是「非常嚴重的貨幣緊縮」。