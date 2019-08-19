美疑與委內瑞拉高官密會　欲加劇內鬥施壓馬杜羅政府

美媒稱，美國與委內瑞拉制憲大會主席進行了秘密會面，試圖加劇委內瑞拉執政黨內部鬥爭，施壓馬杜羅政府。但這一消息的真實性目前未得到官方的確認。

美國想要推翻馬杜羅政權，美國與委內瑞拉關係持續緊張。（Reuters）

美聯社8月18日的報道，美國政府高級官員透露，美國與委內瑞拉執政黨統一社會主義黨第一副主席、制憲大會主席卡韋略（Diosdado Cabello）進行了秘密的會面。

報道指出，該官員稱，2019年7月，一位和特朗普（Donald Trump）政府有緊密聯繫的人士與卡韋略在委內瑞拉首都加拉加斯會面，第二次會面正在計劃中。目前並不清楚委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）是否同意卡韋略參與會面。

報道稱，該官員還表示，會面的目的不是支持卡韋略，或者幫助他取代馬杜羅，而是通過加劇美國所認為的委內瑞拉執政黨內部的鬥爭，以增強對馬杜羅政府的壓力。此外，根據該官員的消息，類似的接觸也存在於美國與委內瑞拉其他政治人物之間，美國正在傾聽這些人「背叛馬杜羅的條件」。

報道同時還指出，一位助手否認了卡韋略在背叛馬杜羅的說法，稱只有馬杜羅的同意且會面有助於解除制裁，卡韋略才會與美國人見面。

目前，上述消息都未得到委內瑞拉方面的證實。據委內瑞拉官方電視台的消息，卡韋略近期多次表達了對美國和特朗普的指責。在8月10日的一場反特朗普活動中，他說「不能相信帝國主義的話語」，稱在美國總統特朗普背後有巨大的帝國主義機器在統治着美國。

美國《華盛頓郵報》8月16日的報道，委內瑞拉政府在與反對派於5月在挪威進行的談判中，表示可以在未來的9個月至12個月內舉行新的總統選舉，而新的總統選舉正是反對派和美國一直要求的。但反對派和美國官員並不清楚這一表態確實是「突破」還是委政府的拖延措施。但是卡韋略在7月的電視節目中稱，不會有新的總統選舉。

據悉，1月23日，委內瑞拉爆發了反對馬杜羅的示威抗議活動，委內瑞拉反對派領導人、國會議長瓜伊多（Juan Guaido）宣布就任委內瑞拉「臨時總統」，美國隨後承認，馬杜羅隨即宣布與美斷交，關閉委內瑞拉駐美國大使館及領事館。美國國務院則下命令要求所有非緊急政府僱員離開委內瑞拉。兩國關係持續緊張。

特朗普8月5日簽署行政命令，凍結委內瑞拉政府在美國的資產，作為強迫總統馬杜羅交出權力的手段。