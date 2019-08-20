美推遲華為禁令內幕披露：美企用這一理由說服特朗普

美國8月19日宣布將華為禁令實施推遲90天。據披露，在決定做出之前，特朗普會見多家華為供貨商，與會的美企強調，如果制裁持續實施，華為將轉向美國以外的供應商，長此以往將對美國造成損失。

中國華為公司是世界上最大的電信設備製造商，在海外擁有廣泛的客戶群。（VCG）

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月19日表示，美國將把對中國電信業巨頭華為公司一組有限的豁免權再延長90天，這些豁免權保護了農村網絡和其他美國客戶不受商業禁令的影響，可以繼續與華為做生意。

羅斯在接受媒體採訪時說，美國一些電信公司「依賴」華為，因此延期90天被認為是適當的措施。但與此同時，美國仍將46家華為子公司列入貿易黑名單，即實體清單。

羅斯說，實施華為禁令的下一次最後期限將在11月19日左右，「我們給他們更多的時間讓他們『斷奶』。」

美國《華爾街日報》8月19日報道稱，特朗普（Donald Trump）政府19日將允許一些美國企業繼續與華為做生意的臨時許可延長90天，此舉將幫助美國農村一些依賴華為設備的小型電信運營商。

羅斯在聲明中稱，雖然特朗普政府持續敦促美國消費者從華為產品轉移，但也承認，需要更多的時間，防止造成任何混亂。

美國彭博社8月19日報道稱，在特朗普政府將中國華為公司列入貿易黑名單後，美國商務部給予華為三個月的「臨時通用許可」。該許可允許美國農村地區的電信運營商繼續使用華為設備，谷歌（Google）僅向華為手機提供關鍵的安卓（Android）安全更新。

而在特朗普政府做出將「臨時通用許可」再延期90天的最新決定之前，特朗普於7月份會見了華為重要供應商的高管們，討論了包括可能恢復對華為銷售產品等經濟問題。

這些與會的美國企業包括Alphabet旗下的谷歌和博通公司（Broadcom）、英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等。

與會的美國企業對特朗普強調指出，如果特朗普政府對華為的制裁持續實施，華為將轉向美國以外的供應商，長此以往將對美國造成損失。

美推遲華為禁令的實施被認為是中美貿易談判的積極信號，但《華爾街日報》19日評論稱，目前不清楚美國商務部做出的這一決定將如何影響美中貿易談判，華為已經成為兩國貿易談判討價還價的籌碼。