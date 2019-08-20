胡錫進提出反擊美對台軍售新主張 讓美農民與軍火商對抗

美國總統特朗普8月18日證實，他已經批准向台灣出售價值80億美元的F-16V戰鬥機，此舉令北京嚴重不滿，中國官媒總編輯胡錫進主張將軍售與貿易談判掛鈎。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進北京時間8月19日在該報的一檔欄目中說，這將是近年來美國單筆最大的對台軍售案，1992年老布殊（George Herbert Walker Bush）政府決定對台銷售150架F-16A/B戰機，價值60億美元。那次軍售對中美關係造成了嚴重破壞，對美方此次對台出售進攻性戰鬥機，中國也勢必做出非常強烈的反應。

客觀說，在解放軍戰力不斷大幅提升的情況下，台灣的那點軍費就算都買成美國武器，也對台海地區的軍事形勢產生不了實質影響。台灣早已不能作為大陸的軍事對手，解放軍有能力在很短時間裏解除台軍的武裝，美國對台軍售改變不了這一基本現實。然而，美國對台軍售成為加強美台政治關係的最大紐帶，台灣購買美國武器形同交「保護費」，是台獨勢力展現台灣即使搞極端行動也有美國撐腰、以此愚弄台灣社會的主要手段之一。

胡錫進稱，中國大陸方面可以在兩個方向上採取行動。一是加強對台軍事壓力，先要扣除蔡英文當局極力推動此項軍購的「政治得分」，堅決將它變成蔡當局和她本人的政治負分。台灣越買武器風險越大，誰推動軍購誰在政治上吃虧，大陸要堅決行動，建立台政壇對軍購的這一全新認識。

他還說，在美國方向，中國應堅決把美國賣F-16V的這筆錢從它對華貿易中扣除出來，無論這意味着什麼樣的連鎖牽動。中美經貿談判的曲折表明，美國是沒有底線的，與它繞不開的鬥爭越往後拖，越可能意味着中國增加損失。中方今後將美國對台軍售與中國購買美國農產品直接掛鈎。美國向台灣出售多少武器，中國就少買多少美國農產品。只要中國形成這一決斷，並且堅持推行幾年，就會形成美國農民與軍火商的對抗。用不了太久，美國國內就會形成反對對台軍售的力量。

針對美國對台新軍售，中國外交部發言人耿爽北京時間8月19日回應說，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。中方對此表示堅決反對。

耿爽還說，中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消該項軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。否則，由此造成的一切後果必須由美方承擔。中方將根據形勢發展，採取必要措施維護自身利益。

中國國台辦發言人馬曉光19日也回應說，美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係、兩岸關係和台海地區和平穩定。美方應立即取消有關對台軍售計劃，停止向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

據悉，在中美貿易戰持續之際，美國似乎又打台灣牌，施壓中國。特朗普8月18日親口證實，他已經批准美國對台軍售案，只待國會通過。特朗普說，這次對台軍售案價值80億美元，是一筆很大的金額，將創造大批就業機會，也相信台灣會負責任的使用這批戰機。

美國此舉正值中美談判陷入僵局之際。美國承諾對華為鬆綁，同時也希望中國大量購買美國的農產品。因為在貿易戰持續之際，中國停止購買美國的農產品，那些支持特朗普的農民遭受重創。