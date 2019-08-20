韓國罷買日貨　UNIQLO生意額大跌七成　大韓航空陸續停飛日本航線

受日韓磨擦，韓國罷買日貨運動影響，韓國UNIQLO營業額大跌七成。韓國《中央日報》報道，UNIQLO正有意讓全體員工放有薪假，暫時關門休息。

受罷買日貨影響，韓國UNIQLO生意大跌，7月營業額大降七成。（Getty Images）

或暫時關門 全體員工放假

受韓國罷買日貨運動影響，韓國UNIQLO最新7月營業額大跌七成。《中央日報》引述業界消息報道，指罷買日貨的影響超出想像，UNIQLO內部已傳出各種應對方法，其中一個是讓全體員工放有薪假，店舖暫時關門休息。

韓國UNIQLO由FRL Korea營運，截至2018年UNIQLO共有5,403名員工。

旅日遊客大減 大韓航空再削航班

除罷買日貨外，罷去日本旅行亦持續對航空業造成衝擊。大韓航空8月20日宣布，自9月起將陸續停飛日本航線，分別是釜山至大阪線、濟州至成田及大阪線、仁川至小松及鹿兒島線等。這是自早前韓國航空公司減少旅日航班後，又一次削減航班的消息。

據韓國Realmeter在19日公布的民調顯示，有81%受訪者表示今年不想去日本旅行。而在同機構14日的民調顯示，有76.2%受訪者表示若日本不撤回限運措施，他們將繼續罷買日貨。

韓國旅日航班持續減少，至10月可降至原有一半。（朝日新聞）

北海道政府舉辦歡迎韓國旅客活動

訪日遊客大減會對日本當地地區經濟造成影響，為吸引韓國遊客繼續訪日，北海道職員特意在19日於機場舉辦活動，歡迎韓國旅客。數名職員在新千歲機場接機大堂禁區出口，拉起韓語歡迎標語、以韓語問候旅客及贈送特產蜜瓜果凍作紀念品。

北海道航空局表示，若韓國遊客不再前來會對北海道造成莫大打擊，希望活動能鼓勵韓國人再度訪日。