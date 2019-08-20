伊朗官方高層：由始至終不應簽《伊朗核協議》

伊朗最高國家安全委員會主席沙姆哈尼8月19日接受美國全國廣播公司訪問時稱，伊朗由始至終都不應與美國等國在2015年簽署《伊朗核協議》，並形容當年的決定是錯誤。

伊朗最高國家安全委員會主席沙姆哈尼8月19日稱，伊朗由始至終都不應簽署《伊朗核協議》。（AFP）

沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在全國廣播公司（NBC）節目NBC Nightly News指出，國內有人認為當年簽署核協議是一個錯誤，而他是其中一個。他表示，有關想法是遵循伊朗，以及當地人民的觀點。

沙姆哈尼形容，美國是該區侵略者，以及緊張局勢的主要來源，並警告美國要「以智慧行事」。他強調，特朗普政府對伊朗的極限施壓不會讓伊朗陷入困境：「只要走到德黑蘭的街道上看，我們的人民是多麼精力充沛，你就會意識到美國一直在努力實現的目標並沒有實現。」

他指出，美方的制裁並不是為了談判，而是為了讓德黑蘭投降，所以德黑蘭亦不會重回談判桌。他又否認伊朗正在尋求核武。

美國2018年5月單方面退出協議，恢復對伊朗實施制裁。伊朗不滿並逐步撤回履行協議中的承諾，包括增加濃縮鈾庫存和濃度等。伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）8月19日表示，伊朗沒有興趣與美國談判，又指任何調解應該集中於令美國重返《伊朗核協議》。