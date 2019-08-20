中日外長舉行會晤 就習近平訪日達成重要一致

日本外務大臣河野太郎8月20日在中國北京，與中國外交部部長王毅舉行會晤。雙方就推進合作以實現中國國家主席習近平2020年春作為國賓訪日達成一致。

中日外長8月20日舉行會晤。圖為4月15日，河野太郎（左）在釣魚台國賓館會見王毅。（Reuters）

據日本富士電視台報道，正在對中國進行訪問的河野太郎8月20日下午，與王毅舉行會談。河野太郎在會談期間說：「希望坦誠交換意見，構築建設性的（中日）互動關係。」

報道稱，河野太郎在會談一開始就提及習近平2020年訪日事宜，此外還強調希望就朝鮮局勢交換意見。日本共同社報道稱，河野太郎在與王毅會談後向媒體透露，雙方就推進合作以實現習近平明年春天作為國賓訪日達成一致。

值得一提的是，河野太郎當天下午在推特（Twitter）上發佈了一條視頻，曬出了北京近郊的好風景。

河野發佈的視頻內容是從車窗向外看到的去往北京古北水鎮路上的風景。河野在配文中寫道：「此次中日韓外長會的地點定在北京郊外的古北水鎮。這裏就像是一個上海水鄉版的迪士尼樂園。」

中日韓外長會議將於8月21日在北京舉行。據悉，21日的中日韓外長會議過後，河野太郎將與韓國外交部部長康京和舉行單獨會晤。